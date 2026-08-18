close Đăng nhập

Sau sự cố VN34, Bộ Xây dựng yêu cầu Vietnam Airlines rà soát toàn bộ quy trình an toàn

Lệ Chi
Lệ Chi

Không chỉ phối hợp với nhà chức trách Đức để làm rõ nguyên nhân sự cố VN34, Vietnam Airlines còn được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện, khai thác và bảo dưỡng tàu bay, khắc phục ngay những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Máy bay vừa thoát ly khỏi đường băng đã được lực lượng ứng trực sẵn tiếp cận hỗ trợ. Ảnh: The Aviation Herald.
Máy bay vừa thoát ly khỏi đường băng đã được lực lượng ứng trực sẵn tiếp cận hỗ trợ. Ảnh: The Aviation Herald.

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) liên quan tới sự cố chuyến bay VN34 xảy ra ngày 15/8 tại cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Trong văn bản, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam; cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra của Đức, nhà sản xuất tàu bay và nhà sản xuất động cơ để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Vietnam Airlines đồng thời rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Hãng cũng được yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam trước đó đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines.

Theo báo cáo từ Tổng công ty HKVN và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng HKQT Munich (Đức) - Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 11:57 UTC (13:57 giờ địa phương, 18:57 giờ Việt Nam).

Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng HKQT Munich để kiểm tra kỹ thuật, đồng thời phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào Nhà ga an toàn.

Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố. Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục HKVN đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Sau sự cố VN34 #Bộ Xây dựng #Vietnam Airlines #VN34

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Nam A Bank nâng quy mô hợp tác với Blueorchard lên 100 triệu USD

Nam A Bank nâng quy mô hợp tác với Blueorchard lên 100 triệu USD

Nam A Bank (HOSE: NAB) nâng tổng quy mô hợp tác tín dụng với BlueOrchard lên 100 triệu USD, đồng thời tiếp tục mở rộng nguồn vốn với các đối tác tài chính Thụy Sĩ, đưa tổng dòng vốn quốc tế thu hút từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 350 triệu USD.

Sống khỏe hơn mỗi ngày tại Vinhomes Global Gate Hạ Long nhờ triết lý quy hoạch dưỡng lành

Sống khỏe hơn mỗi ngày tại Vinhomes Global Gate Hạ Long nhờ triết lý quy hoạch dưỡng lành

Sống khỏe không chỉ phụ thuộc vào một giờ tập luyện hay một lần khám bệnh. Nó được hình thành mỗi ngày từ con đường đi bộ hay đạp xe mỗi sáng, khoảng xanh trẻ em chạm tới sau giờ học và sự an tâm khi được chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, đặc quyền sống khỏe của cư dân mọi lứa tuổi được đặt vào cấu trúc của đời sống hằng ngày ngay từ khi quy hoạch.

Cách OCB kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI

Cách OCB kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI

Lịch sử ngành Ngân hàng luôn được định hình bởi những lợi thế cạnh tranh khác nhau. Nếu trước đây là vốn, mạng lưới hay quy mô, thì trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), điều tạo nên khác biệt không còn đơn thuần nằm ở tốc độ ứng dụng công nghệ, mà ở khả năng tái cấu trúc mô hình kinh doanh để tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là cách OCB tiếp cận và thực thi hành trình chuyển đổi của mình bắt đầu từ tư duy quản trị, lấy khách hàng làm trung tâm và xem công nghệ là động lực cho tăng trưởng, thay vì đích đến của chuyển đổi.

Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhiều tên tuổi bảo hiểm lớn khu vực

Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhiều tên tuổi bảo hiểm lớn khu vực

Bảo hiểm PVI vừa được công bố lọt vào danh sách đề cử vòng chung kết hạng mục “General Insurance Company of the Year” – Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm tại Giải thưởng Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2026. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đứng trong cùng nhóm với nhiều thương hiệu bảo hiểm lớn tại khu vực như MSIG Singapore và Allianz Ayudhya.

KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. KienlongBank triển khai chương trình “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết” dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm.