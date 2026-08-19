Công bố điểm thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 môn Toán

Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, trong khi kỳ thi trước có tới 147 điểm 10. Lần này, điểm trung bình là 6,24 và gần 20% thí sinh dưới 5 điểm.

Sáng 19/8, Bộ GD-ĐT công bố báo cáo phân tích thống kê kết quả thi lần thứ 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Phổ điểm có sự phân hóa rõ giữa các môn, từ tỷ lệ dưới trung bình đến nhóm đạt từ 8 điểm trở lên.

Ở môn Toán, 326 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,24, trung vị 6,50. Có 58 thí sinh, chiếm 17,8%, đạt dưới 5 điểm; trong khi 42 thí sinh, tương đương 12,9%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Đáng chú ý, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Điểm cao nhất là 9,5.

Kết quả này khác biệt rất lớn so với kỳ thi trước tại cùng điểm thi. Ở kỳ thi lần 1, trong 328 bài thi môn Toán có 147 thí sinh đạt điểm 10. Việc điểm 10 giảm từ 147 xuống 0 trong kỳ thi lần 2 cho thấy sự khác biệt rõ rệt về kết quả giữa hai lần thi.

Môn tiếng Anh cũng có sự thay đổi rõ rệt giữa 2 lần thi. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất trong nhóm các môn được thống kê chi tiết.

Ở kỳ thi lần 1, có 207 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 56% đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương khoảng 116 thí sinh.

Sang kỳ thi lần 2, có 197 thí sinh dự thi, nhưng chỉ 13 thí sinh, chiếm 6,6%, đạt từ 8 điểm trở lên. Ngược lại, có tới 65 thí sinh, tương đương 33%, đạt dưới 5 điểm. Điểm trung bình môn tiếng Anh lần 2 là 5,46 điểm.

Môn Lịch sử cũng có tỷ lệ thí sinh dưới 5 điểm khá cao. Trong 112 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,55, trung vị 5,75. Có 31 thí sinh, chiếm 27,7%, đạt dưới 5 điểm, trong khi chỉ 1 thí sinh, tương đương 0,9%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Trong các môn có số liệu thống kê chi tiết, Hóa học có điểm trung bình cao nhất với 7,53 điểm. Có 113 thí sinh dự thi, điểm trung vị đạt 7,5.

Chỉ có 4 thí sinh, chiếm 3,5%, đạt dưới 5 điểm, trong khi 45 thí sinh, tương đương 39,8%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Môn Ngữ văn có 324 thí sinh dự thi, điểm trung bình 7,18. Số thí sinh đạt dưới 5 điểm chỉ là 6 em, chiếm 1,9%. Trong khi đó, có 76 thí sinh, tương đương 23,5%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Với môn Vật lí, 140 thí sinh dự thi, điểm trung bình 6,64, trung vị 6,75. Có 22 thí sinh, chiếm 15,7%, đạt dưới 5 điểm và 31 thí sinh, tương đương 22,1%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Môn Sinh học có 38 thí sinh dự thi, điểm trung bình 5,87, trung vị 5,80. Có 6 thí sinh, chiếm 15,8%, đạt dưới 5 điểm và chỉ 1 thí sinh, tương đương 2,6%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Ở môn Địa lí, 36 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,77, trung vị 7,00.

Có 4 thí sinh, chiếm 11,1%, đạt dưới 5 điểm. Trong khi đó, 9 thí sinh, tương đương 25%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Nhìn tổng thể, kết quả thi lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy phổ điểm giữa các môn có sự phân hóa rõ rệt. Hóa học và Ngữ văn ghi nhận tỷ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên khá cao, trong khi tiếng Anh và Lịch sử có tỷ lệ dưới 5 điểm đáng kể.

Đáng chú ý, so với kỳ thi lần 1, kết quả lần 2 có sự thay đổi mạnh ở một số môn, đặc biệt là Toán và Tiếng Anh. Việc không xuất hiện điểm 10 môn Toán và tỷ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên môn Tiếng Anh giảm mạnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa kết quả của hai lần thi tại cùng điểm thi.