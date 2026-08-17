“Nữ tướng” Phạm Thị Vân Hà xin rời ghế Chủ tịch ROX Key Holdings

Bà Phạm Thị Vân Hà, người từng có gần một thập kỷ giữ vị trí Chủ tịch TNR Holdings Việt Nam, vừa xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT ROX Key Holdings.

“Nữ tướng” từng giữ ghế Chủ tịch TNR Holdings

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (HoSE: TN1) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm chức chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Vân Hà.

Trong đơn, bà Hà cho biết vì lý do cá nhân nên xin từ nhiệm cả hai chức vụ đang đảm nhiệm. Bà Hà cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bàn giao theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Phạm Thị Vân Hà sinh năm 1979, có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Bà từng giữ vị trí Trưởng ban Đầu tư tại Tập đoàn Vingroup trong giai đoạn 2009-2012, trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam trong gần một thập kỷ, từ năm 2012 đến 2021.

Giai đoạn 2021-2025, bà Hà giữ chức Tổng giám đốc ROX Living, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, khu công nghiệp và bất động sản thuộc hệ sinh thái ROX. Từ tháng 4/2025, bà chuyển sang vị trí Chủ tịch HĐQT ROX Key Holdings.

Bất động sản cũng là một trong những lĩnh vực kinh doanh trọng tâm của TNG Holdings Vietnam. Sau 27 năm hoạt động, tập đoàn này định hướng đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực như bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp, khách sạn - khu nghỉ dưỡng, tài chính - ngân hàng, năng lượng và thương mại dịch vụ.

Lợi nhuận quý II gấp gần 7 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ROX Key Holdings ghi nhận hơn 318 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 82,5%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 79 tỷ đồng, gấp 43,9 lần cùng kỳ. Phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 50%.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, ROX Key Holdings ghi nhận hơn 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, gấp 6,8 lần cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TN1 đạt hơn 609 tỷ đồng, tăng 48,2%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ROX Key Holdings đạt gần 1.962 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức gần 713 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Trước đó, ngày 11/8, ROX Key Holdings công bố nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/8/2026.

Theo phương án được công bố, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18/9/2026.

Với gần 60,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ROX Key Holdings dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 60 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ROX Key Holdings sẽ tăng từ gần 601 tỷ đồng lên hơn 661 tỷ đồng.