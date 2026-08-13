Ông Lưu Bách Đạt xuất hiện tại ĐHĐCĐ Hoá chất Đức Giang sau khi bị khởi tố

Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt bất ngờ xuất hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Hoá chất Đức Giang.

Ông Lưu Bách Đạt (thứ ba từ trái sang) xuất hiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoá chất Đức Giang diễn ra sáng 13/8. Ảnh: Hoàng Dung.

Sáng 13/8, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đáng chú ý, ngay từ sớm, ông Lưu Bách Đạt - Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang đã xuất hiện tại sự kiện.

Cuối tháng 7, Hoá chất Đức Giang cho biết đã nhận được thông báo về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo, gồm ông Lưu Bách Đạt, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phùng Trọng Tú - Phó tổng giám đốc.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Trung mới được bầu vào HĐQT tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/5, cùng Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Kha và ông Phạm Duy Tùng.

Tại đại hội diễn ra vào sáng nay, Hoá chất Đức Giang dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2026.

Ứng viên được đề cử gồm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh. Đáng chú ý, 2 người này đều công tác tại Hoá chất Đức Giang và đang giữ các vị trí chủ chốt.

Động thái này diễn ra sau khi 2 thành viên HĐQT Hoá chất Đức Giang là Lưu Bách Đạt và Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố.

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp dự kiến tập trung nguồn lực hoàn thiện Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, hướng tới đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV/2026.

Đồng thời, công ty sẽ cơ cấu lại hoạt động của Nhà máy Ắc quy Tia Sáng, Nhà máy Cồn và Nhà máy Phân bón Đắk Nông nhằm nâng cao hiệu quả; nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên; mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hóa chất tinh khiết, hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao và axit phosphoric (H₃PO₄) phục vụ ngành điện tử, bán dẫn.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án bất động sản Đức Giang, mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập khẩu dung môi, đồng thời đầu tư mở rộng hệ thống chế biến và tái sử dụng thạch cao CaSO₄.