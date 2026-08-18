Giá vàng hôm nay 18/8: Thế giới vượt 4.400 USD, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới sáng 18/8 vượt 4.400 USD/ounce khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn, trong khi giá vàng miếng SJC trong nước đứng yên so với sáng hôm trước.

Giá vàng SJC đứng yên

Sáng 18/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 17/8, giá vàng miếng tại cả ba doanh nghiệp không có sự thay đổi. Nếu so với phiên chiều 17/8, giá vàng miếng tại SJC và DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,8-145,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 141,8-145,7 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 17/8, vàng nhẫn SJC không đổi. Vàng nhẫn DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với DOJI và 1,4 triệu đồng/lượng so với SJC.

Thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 18/8 giao dịch ở mức 4.427 USD/ounce, tăng 56 USD/ounce so với mức 4.371 USD/ounce trong phiên sáng 17/8. Sau nhịp giảm nhẹ đầu tuần, giá kim loại quý bật tăng vượt mốc 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.400 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 3,9 triệu đồng/lượng. So với mức 138,8 triệu đồng/lượng của sáng 17/8, giá vàng thế giới hôm nay tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 18/8 bật tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce. Ảnh: Blue News.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở 4.413 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 14 USD/ounce, tương đương 0,3%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 368 USD/ounce, tương đương 9,18%.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Reuters ghi nhận giá vàng tăng khi đồng USD xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, trong khi thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất.

Tờ Wall Street Journal cũng cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ gần đây, gồm lạm phát hạ nhiệt, thị trường lao động bớt nóng và tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại, đang khiến nhà đầu tư nghiêng về kịch bản Fed mềm mỏng hơn. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, sức hấp dẫn của USD và trái phiếu suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.