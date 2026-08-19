PNJ đón cổ đông lớn trước kỳ họp bất thường

Nhóm cổ đông lớn nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện vừa tăng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 5% vốn điều lệ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa cho biết nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,02% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của PNJ.

Trước đó, nhóm này (5 quỹ) nắm hơn 24,1 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 4,72% vốn. Đến ngày 14/8, tổng số cổ phiếu nhóm này nắm giữ là hơn 25,8 triệu đơn vị, chiếm 5,04% vốn.

PNJ vừa đón thêm cổ đông lớn. Nguồn: PNJ.

Theo công bố chi tiết, Vanguard International Value Fund hiện nắm hơn 21,8 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 4,3% vốn. Như vậy, trong khoảng thời gian từ 5/8 – 14/8, quỹ này mua thêm hơn 1,5 triệu cổ phiếu PNJ (quỹ này trước chỉ nắm hơn 20,3 triệu cổ phiếu).

Sprucegrove All Country World Ex U.S. Cit mua thêm 69.000 cổ phiếu, đưa lượng sở hữu từ 3,03 triệu lên 3,10 triệu đơn vị, tương ứng 0,6% vốn. Sprucegrove All Country World Ex U.S. Fund mua thêm 51.400 đơn vị, lên 723.700 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn.

Sprucegrove All Country World Ex U.S. Small Cap Fund giữ nguyên 62.700 cổ phiếu.

Còn Sprucegrove All Country World Small Cap Fund bán ra 6.800 cổ phiếu PNJ, giảm số cổ phiếu nắm giữ về 58.300 đơn vị.

PNJ sắp tổ chức họp bất thường

Động thái nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ ngoại diễn ra trước thềm PNJ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Nội dung chính của đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Báo cáo tài chính (BCTC) quý II của PNJ cho thấy kết quả không mấy khả quan. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 8.483 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Song báo lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm PNJ ghi nhận một quý thua lỗ, đồng thời đánh dấu giai đoạn thua lỗ nặng nề nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Lần gần nhất mà PNJ báo lỗ là quý III/2021 khi phải đóng hàng loạt cửa hàng vì giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 (lỗ 159 tỷ đồng).

Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh PNJ lao dốc là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 1.062 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với mức 203 tỷ đồng của cùng kỳ do phát sinh khoản dự phòng tổn thất hơn 865 tỷ đồng.

Cũng tại thuyết minh về sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, PNJ cho biết sau ngày 30/6, trước những diễn biến bất thường trên thị trường kim cương đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho doanh nghiệp gia tăng đáng kể.

Theo số liệu thống kê nội bộ, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu từ đầu tháng 7 đến ngày phát hành BCTC hợp nhất ước tính là 237%.

PNJ cho biết diễn biến này làm tăng nhu cầu vốn lưu động và ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty cho hay đã chủ động cân đối nguồn vốn và duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Dù quý II làm ăn thua lỗ nhưng quý đầu năm doanh nghiệp ghi nhận kết khả quan nên lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ vẫn đạt 25.728 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Năm 2026, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.408 tỷ đồng. Như vậy sau hai quý, doanh nghiệp thực hiện được 35% mục tiêu lợi nhuận.