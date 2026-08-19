Giá vàng hôm nay 19/8: Thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá vàng thế giới sáng 19/8 giảm 83 USD/ounce về 4.344 USD/ounce, kéo giá vàng miếng SJC trong nước giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng miếng SJC giảm 2,1 triệu đồng/lượng

Sáng 19/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 18/8, giá vàng miếng tại 3 doanh nghiệp cùng giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với phiên chiều 18/8, giá vàng miếng giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140-144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 18/8, vàng nhẫn SJC giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Vàng nhẫn DOJI giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với DOJI và 1,9 triệu đồng/lượng so với SJC.

Vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 19/8 giao dịch ở mức 4.344 USD/ounce, giảm 83 USD/ounce so với mức 4.427 USD/ounce trong phiên sáng 18/8. Sau nhịp bật tăng hôm qua, giá kim loại quý quay đầu giảm mạnh và lùi về vùng 4.300 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng 19/8 giảm mạnh về vùng 4.300 USD/ounce sau nhịp tăng trước đó. Ảnh: Getty.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.380 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,1 triệu đồng/lượng. So với mức 140,9 triệu đồng/lượng của sáng 18/8, giá vàng thế giới giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở mức 4.378 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 34 USD/ounce, tương đương 0,8%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 345 USD/ounce, tương đương 8,47%.

Giá vàng giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Với vàng, lãi suất và lợi suất trái phiếu cao hơn thường là yếu tố bất lợi, vì nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản sinh lãi thay vì nắm giữ vàng.