Đại gia Nguyễn Đức Chi rời ghế Chủ tịch Crystal Bay Airlines sau hơn nửa năm thành lập

Sau hơn nửa năm Crystal Bay Airlines được thành lập, ông Nguyễn Đức Chi - một trong những doanh nhân Việt thuộc nhóm đại gia trở về từ Đông Âu - đã rời ghế chủ tịch HĐQT.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/6, Công ty Cổ phần Crystal Bay Airlines công bố ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1973) làm chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Đức Chi (sinh năm 1969). Ông Bùi Tường Chi (sinh năm 1974) tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Chi rời ghế chủ tịch HĐQT Crystal Bay Airlines diễn ra chỉ hơn 6 tháng sau khi doanh nghiệp hàng không này được thành lập.

Dữ liệu VietTimes cho thấy Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025, hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1973) làm chủ tịch HĐQT Crystal Bay Airlines.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn. Ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% vốn, còn ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ đồng, tương đương 1% vốn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay không phải là cái tên mới trên thị trường. Tập đoàn này đã có tên tuổi khi xây dựng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vận tải theo hướng khép kín trong nhiều năm qua.

Thời điểm thành lập thêm Công ty Crystal Bay Airlines, giới quan sát đánh giá đây là nước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mảnh ghép chủ động nguồn vận chuyển khách, đặc biệt là khách quốc tế, phục vụ trực tiếp cho các quần thể du lịch nghỉ dưỡng do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đầu tư và khai thác.

Tập đoàn chưa trực tiếp sở hữu hoặc vận hành đội tàu bay, nhưng đã tham gia sâu vào mảng hàng không khi tổ chức và khai thác các chuyến bay charter quốc tế (bay thuê chuyến) từ năm 2022.

Tập đoàn thuê tàu bay của các hãng hàng không trong nước như Vietjet Air hay Bamboo Airways, nhằm kết nối nhiều thị trường như Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… tới các điểm đến trọng điểm của tập đoàn như Cam Ranh và Phú Quốc.

Đến năm 2023, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ hàng không - du lịch khi thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour, với định hướng phát triển phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch cùng các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Báo cáo tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam công bố hồi tháng 3 ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 600 tỷ đồng, tăng “phi mã” hơn 43 lần so với mức gần 14 tỷ đồng năm 2024.

Trong đó, vốn góp chủ sở hữu là 340 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 20 tỷ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát 244 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng vốn.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Crystal Bay tăng gần gấp 6 lần, từ 3 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về quy mô vốn, nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Tổng số nợ của Crystal Bay năm 2025 tăng từ 256 tỷ đồng lên 1.816 tỷ đồng, bao gồm 668 tỷ đồng vay ngân hàng, 741 tỷ đồng trái phiếu và 405 tỷ đồng nợ khác.

Riêng dư nợ trái phiếu ở mức 741 tỷ đồng, tương đương 1,25 lần vốn chủ sở hữu, vẫn là rủi ro đáng lưu ý nếu dòng tiền từ dự án chậm.

Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 41% tổng nợ, cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng kênh huy động vốn thị trường để tài trợ cho chiến lược mở rộng.