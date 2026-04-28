Giá vàng SJC sáng 28/4 điều chỉnh nhẹ

Sáng 28/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (27/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 165,5 - 168 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với sáng 27/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165,5 - 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 27/4.

Giá vàng thế giới giảm 700 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/4 giao dịch ở mức 4.675 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.366 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (27/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục lùi sâu về vùng 4.650 - 4.675 USD/ounce, nới rộng đà giảm từ phiên trước đó. Thị trường kim loại quý đang đứng trước áp lực xả hàng mạnh mẽ khi giới đầu cơ đánh giá lại triển vọng hòa bình tại vùng Vịnh và những chuyển biến ngoại giao mang tính bước ngoặt giữa Washington và Tehran.

Tâm điểm của thị trường là đề xuất hòa bình mới mà Iran vừa gửi tới Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan. Trong một nỗ lực nhằm tháo gỡ thế bế tắc kinh tế, Tehran đề nghị mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz – nút thắt hàng hải đang gây ra cú sốc cung ứng năng lượng lịch sử – với điều kiện Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển.

Đáng chú ý, phía Iran đề xuất tách biệt vấn đề hàng hải khỏi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù Nhà Trắng vẫn giữ thái độ thận trọng và dự kiến đưa ra phản đề trong vài ngày tới, nhưng kỳ vọng về một thỏa thuận "đổi dầu lấy hòa bình" đã ngay lập tức lấy đi động lực trú ẩn an toàn của vàng.

Áp lực lên vàng càng trở nên nặng nề hơn khi giới tài chính đổ dồn sự chú ý vào các quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong tuần này.

Tình trạng giá năng lượng neo cao do xung đột kéo dài đã thổi bùng nỗi lo lạm phát, củng cố quan điểm rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn (Higher for Longer) hoặc thậm chí thắt chặt mạnh tay hơn. Lợi suất thực tăng cao đang trực tiếp "hút máu" các tài sản không sinh lời như vàng, khiến kim loại quý này sụt giảm khoảng 10% kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Giá Bitcoin giảm 2,5%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (28/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 77.271 USD/BTC, ghi nhận mức sụt giảm 2,5% trong 24 giờ qua. Nhịp điều chỉnh mạnh này diễn ra ngay sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington thông qua trung gian Pakistan, mở ra triển vọng dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Sự hưng phấn của dòng tiền "trú ẩn" đang tạm thời bị dập tắt khi rủi ro địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh chóng. Giới đầu tư đang ráo riết tái cơ cấu danh mục, rút vốn khỏi các tài sản số để chờ đợi phản hồi từ Nhà Trắng, đồng thời chuẩn bị tâm thế cho một loạt quyết định lãi suất quan trọng từ Fed, ECB và BOJ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

So với mức giá của 7 ngày trước (75.834 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì mức tăng thực tế 2%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục 15,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.786 USD/BTC). Con số này là minh chứng đanh thép cho sự chuyển dịch vị thế của Bitcoin từ một tài sản đầu cơ sang một công cụ phòng vệ vĩ mô.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 170 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.546 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.