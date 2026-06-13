Thủ tướng: Để tăng trưởng 2 con số, không thể đi theo tư duy cũ, cách làm cũ

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng nhất cho tăng trưởng

Sáng 13/6, tại TP.HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng, tham dự và chỉ đạo lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Để hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên", Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có "Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc".

Theo Thủ tướng, đây cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030".

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định thi đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc ta. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nêu định hướng phong trào thi đua cần hướng tới đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế để phát triển; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực phát triển để thể chế thật sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược và là lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Các đơn vị cần thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia.

Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số, công dân số; tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Mỗi cán bộ phải dám đổi mới, dám đột phá vì người dân và doanh nghiệp

Thủ tướng cũng lưu ý mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực.

Các cấp, các ngành, địa phương cần thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin.

Toàn cảnh buổi phát động phong trào thi đua. Ảnh: VGP.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thật sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; dám đổi mới, dám đột phá vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.

Các đơn vị cũng thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí...

"Việc lựa chọn TP.HCM - trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, để tổ chức phát động phong trào thi đua, nhằm lan tỏa một khí thế cách mạng và một phong trào hành động tới các cấp, các ngành, các địa phương, mọi doanh nghiệp và mọi người dân, cùng chung một ý chí hành động, nỗ lực hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình.