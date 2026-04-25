Giá vàng SJC sáng 25/4 tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Sáng 25/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (24/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với sáng 24/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với ngày 24/4.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/4 giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (24/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý hiện đang phản ứng đầy thận trọng trước những tín hiệu ngoại giao mới nhất từ Islamabad, nơi được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho thế bế tắc quân sự tại vùng Vịnh.

Theo nguồn tin từ Al-Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ có mặt tại Islamabad. Các nguồn tin từ Chính phủ Pakistan đánh giá "khả năng xảy ra đột phá là rất cao" trong các cuộc thảo luận kín giữa đại diện Mỹ và Iran. Chuyến thăm này diễn ra ngay sau chuỗi hội đàm giữa Iran và Pakistan về một lệnh ngừng bắn thực chất, mở ra hy vọng về việc tháo gỡ phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Dù vậy, bầu không khí lạc quan vẫn bị kìm hãm bởi thái độ khó đoán từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump một mặt tái khẳng định mong muốn đạt được một "thỏa thuận vĩ đại", mặt khác tuyên bố ông "không hề vội vàng". Sự lấp lửng này, cộng với việc tiến trình hòa bình chưa có kết quả cụ thể trên thực địa, đã khiến vàng ghi nhận mức sụt giảm hơn 2% tính chung trong tuần này.

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng đóng cửa đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, trực tiếp nuôi dưỡng rủi ro lạm phát kinh niên. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất mạnh tay từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để kiềm tỏa vật giá tiếp tục là "hòn đá tảng" đè nặng lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Giá Bitcoin giảm 0,6%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (25/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 77.657 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,6% trong 24 giờ qua. Nhịp điều chỉnh này diễn ra khi giới đầu cơ bắt đầu thận trọng trước thông tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chuẩn bị tới Islamabad để đàm phán với các đại diện Mỹ.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.030 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới duy trì mức tăng thực tế 0,8%. Việc Bitcoin không bị bán tháo mạnh bất chấp lập trường "diều hâu" về lạm phát của ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy niềm tin vào vai trò "vịnh tránh bão" kỹ thuật vẫn đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư tổ chức dường như đang ưu tiên tính thanh khoản của Bitcoin thay vì vàng vật chất trong bối cảnh rủi ro lãi suất neo cao kéo dài đang trở nên hiện hữu hơn dưới thời ông Warsh.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 12,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (69.248 USD/BTC). Đây là con số minh chứng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững, giúp Bitcoin thoát ly khỏi vùng tích lũy 71.000 USD để xác lập một mặt bằng giá mới. Thị trường hiện đang chuyển dịch trọng tâm từ nỗi lo xung đột trực tiếp sang việc đánh giá thực địa tại vịnh Oman. Việc Bitcoin duy trì vị thế ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa cho thấy tài sản này đã được định giá dựa trên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao dài hạn, thay vì chỉ phản ứng tức thời trước các cú sốc cung ứng năng lượng.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 157 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.554 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.