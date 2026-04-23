Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Giá vàng miếng SJC sáng 23/4 niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (22/4).

Sáng 23/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (22/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 22/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 167 – 170 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với ngày 22/4.

Giá vàng thế giới giảm 2 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/4 giao dịch ở mức 4.731 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (22/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý đang trải qua những nhịp biến động dữ dội khi giới đầu tư nỗ lực định giá lại các rủi ro địa chính trị phức tạp tại Trung Đông và tình trạng phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz – những nhân tố đang trực tiếp đẩy giá năng lượng lên cao và duy trì áp lực lạm phát toàn cầu ở mức báo động.

Tại vùng Vịnh, Tehran vẫn đang duy trì quyền kiểm soát nghiêm ngặt đối với tuyến hàng hải huyết mạch, hạn chế hầu hết các hoạt động lưu thông quốc tế và thậm chí đã có báo cáo về việc nổ súng vào các tàu thương mại trong tuần này. Đáp trả, Washington tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran nhằm gia tăng áp lực tối đa lên nước này – một động thái bị Tehran lên án gay gắt là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, một tín hiệu hạ nhiệt hiếm hoi đã xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ được duy trì vô thời hạn để chờ đợi một đề xuất hòa bình mới từ phía Iran.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, vàng liên tục chịu áp lực đè nặng do sự bùng nổ của giá năng lượng làm dấy lên bóng ma lạm phát, từ đó củng cố kịch bản các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát vật giá. Chính kỳ vọng lãi suất cao này đã làm giảm tính hấp dẫn của vàng vật chất, khiến kim loại quý sụt giảm khoảng 10% giá trị so với thời điểm khởi đầu chiến sự.

Giá Bitcoin tăng 2,7%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (23/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 78.383 USD/BTC, tăng trưởng 2,7% trong 24 giờ qua. Đà khởi sắc này xuất phát từ lệnh "ngừng bắn vô thời hạn" sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo không gian cho Iran đưa ra đề xuất hòa bình mới.

Trong khi các kênh ngoại giao truyền thống tại Islamabad vẫn bế tắc, dòng tiền thông minh đang có xu hướng rời bỏ vàng để đổ dồn vào Bitcoin như một kênh trú ẩn linh hoạt. Nhà đầu tư đặt cược rằng trạng thái "không chiến tranh, không hòa bình" tại vùng Vịnh sẽ kéo dài, giúp giảm thiểu rủi ro đổ vỡ hệ thống nhưng vẫn duy trì áp lực lạm phát đủ để các tài sản có nguồn cung hữu hạn như Bitcoin duy trì sức hút.

So với mức giá của 7 ngày trước (74.900 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 4,7%. Bất chấp việc ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn tại Thượng viện về một khung chính sách mới nhằm tiêu trừ lạm phát, Bitcoin không những không sụt giảm mà còn xác lập nền giá vững chắc trên mốc 78.000 USD.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá lên tới 10,2% so với mức ghi nhận một tháng trước (71.128 USD/BTC). Sau giai đoạn tích lũy quanh ngưỡng 71.000 USD, Bitcoin đã chính thức bước vào một quỹ đạo tăng trưởng mới với xung lực mạnh mẽ hơn. Thị trường hiện đang chuyển dịch trọng tâm từ nỗi lo xung đột trực tiếp sang việc quan sát lộ trình mở cửa lại cảng biển của Mỹ đối với Iran.

Việc Bitcoin duy trì đà tăng trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa cho thấy niềm tin mãnh liệt của giới đầu tư vào khả năng bảo toàn giá trị của tài sản số trước các cú sốc cung ứng năng lượng toàn cầu.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 213 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.569 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.