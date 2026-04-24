Nộp 1 triệu USD mua Thẻ Vàng Trump cho quyền cư trú, mới có một người được chấp thuận

Chương trình Thẻ Vàng của ông Trump đã thu 1,3 tỷ USD nhưng chỉ mới có một người duyệt, nhiều người khác vẫn đang chờ xét duyệt.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm 23/4 tuyên bố rằng chương trình thị thực "Thẻ Vàng" (Trump Gold Card) của Tổng thống Trump cho đến nay mới chỉ chấp thuận một người, hàng ngàn người khác đang chờ phê duyệt. Vào tháng 9 năm ngoái ông Trump đã ký một sắc lệnh để thiết lập chương trình cư trú này, với chi phí 1 triệu USD và bắt đầu nhận đơn đăng ký vào tháng 12/2025.

Sau khi chương trình "Thẻ Vàng" được khởi động vào tháng 12 năm ngoái, ông Trump tuyên bố nó sẽ thu hút các nhà tạo việc làm và giúp giảm thâm hụt ngân sách. Trước đó, Bộ trưởng thương mại Lutnick đã tuyên bố rằng doanh số bán thẻ chỉ trong vài ngày đã đạt 1,3 tỷ USD (tức 1.300 người đã mua), và ông Trump, giơ cao Thẻ Vàng, nói: "Về cơ bản, đó là một thẻ xanh được nâng cấp"

Phải nộp thêm 15.000 USD phí xử lý cho Bộ An ninh Nội địa

Tuy nhiên, ông Lutnick tuyên bố tại một phiên điều trần của ủy ban Hạ viện hôm 23/4 rằng chính phủ Mỹ chỉ mới phê duyệt một đơn đăng ký, còn hàng ngàn người khác vẫn đang chờ đợi phê duyệt. Ông không giải thích sự khác biệt về số lượng phê duyệt với số người mua trong phiên điều trần.

Những người nộp đơn xin "Thẻ Vàng" còn phải trả phí xử lý 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa. Ông Lutnick tuyên bố rằng họ sẽ trải qua "quá trình xem xét và phân tích nghiêm ngặt nhất".

Chương trình định cư "Thẻ Vàng" yêu cầu 1 triệu USD đối với cá nhân và 2 triệu USD đối với doanh nghiệp.

Chương trình "Thẻ Vàng" này nhằm mục đích thay thế chương trình đầu tư định cư EB-5. EB-5 cung cấp visa Mỹ cho những người nộp đơn đầu tư khoảng 1 triệu USD và tuyển dụng ít nhất 10 lao động người Mỹ.

Trang web chính thức của chương trình "Thẻ Vàng" có khẩu hiệu "Unlock the American Dream” (Mở khóa giấc mơ Mỹ) và một chiếc thẻ vàng có hình khuôn mặt nghiêm nghị của ông Trump, chim đại bàng đầu trắng (quốc điểu của Mỹ), Tượng Nữ thần Tự do và chữ ký của ông Trump.

Ngoài ra trang web chính thức cũng quảng bá loại “Thẻ Bạch kim Trump” trị giá 5 triệu USD sắp ra mắt. Người sở hữu thẻ có thể lưu trú tại Mỹ tối đa 270 ngày và thu nhập ở nước ngoài sẽ không phải nộp thuế tại Mỹ.

Vào thời điểm đó, ông Trump không chỉ giới thiệu "Thẻ Vàng" mà còn yêu cầu thêm khoản phí thường niên 100.000 USD cho thị thực lao động chuyên nghiệp H-1B.

Theo Singtao