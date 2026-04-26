Giá vàng thế giới hôm nay thế nào?

Giá vàng thế giới đi ngang

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/4 giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (25/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý hiện đang phản ứng đầy thận trọng trước những tín hiệu ngoại giao mới nhất từ Islamabad, nơi được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho thế bế tắc quân sự tại vùng Vịnh.

Theo nguồn tin từ Al-Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có mặt tại Islamabad. Các nguồn tin từ Chính phủ Pakistan đánh giá "khả năng xảy ra đột phá là rất cao" trong các cuộc thảo luận kín giữa đại diện Mỹ và Iran. Chuyến thăm này diễn ra ngay sau chuỗi hội đàm giữa Iran và Pakistan về một lệnh ngừng bắn thực chất, mở ra hy vọng về việc tháo gỡ phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Dù vậy, bầu không khí lạc quan vẫn bị kìm hãm bởi thái độ khó đoán từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump một mặt tái khẳng định mong muốn đạt được một "thỏa thuận vĩ đại", mặt khác tuyên bố ông "không hề vội vàng". Sự lấp lửng này, cộng với việc tiến trình hòa bình chưa có kết quả cụ thể trên thực địa, đã khiến vàng ghi nhận mức sụt giảm hơn 2% tính chung trong tuần này.

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng đóng cửa đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, trực tiếp nuôi dưỡng rủi ro lạm phát kinh niên. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất mạnh tay từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để kiềm tỏa vật giá tiếp tục là "hòn đá tảng" đè nặng lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Giá Bitcoin giảm nhẹ

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (26/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 77.512 USD/BTC, tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang với mức giảm nhẹ 0,2% trong 24 giờ qua. Thị trường tiền mã hóa đang rơi vào trạng thái "nín thở" khi cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các đại diện Mỹ tại Islamabad kéo dài hơn dự kiến.

Những báo cáo sơ bộ về một "thỏa thuận khung" nhằm nới lỏng phong tỏa tại eo biển Hormuz đang khiến tâm lý đầu cơ biến động mạnh. Dòng tiền đang tạm thời đứng ngoài cuộc để chờ đợi thông cáo chung cuối cùng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội về một "kết quả công bằng cho tất cả các bên".

So với mức giá của 7 ngày trước (75.583 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 2,5%. Bitcoin đang cho thấy sự đứt gãy tương quan rõ rệt với thị trường tài chính truyền thống. Trong khi các chỉ số chứng khoán tương lai và giá vàng chịu áp lực từ bóng ma lãi suất của Fed, Bitcoin vẫn kiên cường bám trụ trên mốc 77.000 USD.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục 16,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.679 USD/BTC). Đây là hiệu suất vượt trội, khẳng định Bitcoin đã chính thức thoát khỏi vùng tâm lý 70.000 USD để thiết lập một quỹ đạo giá hoàn toàn mới. Trọng tâm của thị trường lúc này không còn là nỗi lo về các đòn tập kích quân sự, mà chuyển sang "cuộc chiến dầu mỏ" trên bàn đàm phán. Việc Bitcoin duy trì nền giá cao ngay cả khi các tàu dầu tại vịnh Oman vẫn đang phải chờ đợi lệnh thông quan cho thấy giới đầu tư đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một kỷ nguyên kinh tế mới, nơi các biến số địa chính trị được hóa giải bằng những tài sản số có tính phi tập trung.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 83 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.551 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.