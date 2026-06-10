VietinBank lên kế hoạch phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu

VietinBank vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2.

HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.

Theo thông tin công bố, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.

Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, có kỳ hạn từ 6 năm trở lên, dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lịch trình phát hành trái phiếu của VietinBank. Nguồn: Nghị quyết HĐQT.

VietinBank cho biết lãi suất trái phiếu áp dụng theo cơ chế thả nổi. Lãi suất được xác định trên cơ sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bình quân của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank cộng với biên độ phù hợp theo từng đợt phát hành.

VietinBank dự kiến triển khai tối đa 42 đợt phát hành từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026. Tổng khối lượng phát hành thực tế sẽ căn cứ vào nhu cầu vốn và điều kiện thị trường tại từng thời điểm nhưng không vượt quá 7.000 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh VietinBank tiếp tục ghi nhận quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.139 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của VietinBank đạt 19.385 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi tăng trưởng nhanh hơn chi phí lãi.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VietinBank đạt 2,92 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 2,03 triệu tỷ đồng, tăng 1,8%; tiền gửi khách hàng đạt 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 1,7%.

Về chất lượng tài sản, tổng số dư nợ xấu của ngân hàng giảm 6% so với cuối năm 2025, xuống còn 20.597 tỷ đồng, chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 40% xuống còn 11.913 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,01%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 24/4, Bà Phạm Thị Thanh Hoài - thành viên HĐQT VietinBank cho biết năm 2026 chịu nhiều áp lực từ giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, lãi suất tăng và thanh khoản hệ thống khó khăn, khiến chất lượng nợ có xu hướng suy giảm.

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8% và nợ nhóm 2 dưới 3% trong năm nay. Đồng thời, duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh mức 160% để đảm bảo khả năng xử lý rủi ro.