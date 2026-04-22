Giá vàng SJC hôm nay giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Sáng 22/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (21/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 167 - 169,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 21/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 167,6 – 170,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với ngày 21/4.

Giá vàng thế giới giảm 2 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/4 giao dịch ở mức 4.750 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (21/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 4.750 USD/ounce, sau khi đã bốc hơi hơn 2% giá trị trong phiên trước đó. Thị trường kim loại quý đang trải qua những nhịp rung lắc dữ dội khi tiến trình hòa bình Mỹ - Iran bất ngờ rơi vào bế tắc, bất chấp việc lệnh ngừng bắn vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn.

Mọi kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao đã tạm thời dập tắt sau báo cáo về việc Phó Tổng thống JD Vance hủy bỏ chuyến công du tới Islamabad. Quyết định này được đưa ra sau khi Tehran thông qua trung gian Pakistan thông báo sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai như dự kiến.

Căng thẳng hàng hải cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Iran tuyên bố kiên quyết không mở cửa lại eo biển Hormuz chừng nào Hải quân Mỹ còn tiếp tục các hoạt động đánh chặn tàu hàng. Đáp lại, ông Trump khẳng định sẽ hoãn các đòn tập kích quân sự tiếp theo để chờ đợi một đề xuất mới từ phía Iran, cho đến khi các cuộc thương lượng thực chất được hoàn tất.

Bên cạnh áp lực địa chính trị, vàng còn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ. Trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Kevin Warsh – đã cam kết sẽ hành động độc lập và kiên quyết. Ông Warsh kêu gọi thiết lập một khung chính sách mới để đối phó với tình trạng lạm phát kinh niên, dù chưa đưa ra lộ trình cụ thể. Những phát biểu mang tính "diều hâu" này đã củng cố sức mạnh của đồng USD, đẩy giá vàng lùi sâu hơn. Tính từ khi xung đột bùng nổ, giá kim loại quý hiện đã sụt giảm gần 10%.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (22/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 76.283 USD/BTC, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua. Đà tăng có phần "ngược dòng" này diễn ra ngay sau khi kế hoạch đàm phán hòa bình tại Islamabad chính thức sụp đổ do phía Iran từ chối tham gia vào phút chót, dẫn đến việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phải hủy bỏ chuyến công du.

Tuy nhiên, thay vì tháo chạy, dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển từ vàng sang Bitcoin khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn và tạm hoãn các đòn tập kích quân sự để chờ đề xuất mới.

So với mức giá của 7 ngày trước (74.353 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới duy trì mức tăng trưởng thực tế 2,6%. Bất chấp việc ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh vừa đưa ra quan điểm "diều hâu" về một khung chính sách mới nhằm kiểm soát lạm phát kinh niên, Bitcoin vẫn giữ vững nền giá trên mốc 75.000 USD.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 8,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.108 USD/BTC). Mặc dù tốc độ tăng trưởng có phần chững lại so với giai đoạn hưng phấn đầu tháng, nhưng việc xác lập chu kỳ tăng trưởng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp là một tín hiệu tích cực.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 195 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.527 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

​