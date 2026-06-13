Thu hồi khẩn sữa Allernova AR sau khi nhiều trẻ sơ sinh nôn ói

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi khẩn sản phẩm sữa Allernova AR sau khi Pháp ghi nhận hàng loạt trẻ sơ sinh gặp vấn đề tiêu hóa, một trường hợp phải nhập viện.

Chiều 13/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, để cảnh báo về việc thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.

Sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR số lô 183403 bị Pháp yêu cầu thu hồi sau khi ghi nhận hàng loạt trẻ sơ sinh gặp vấn đề tiêu hóa. Ảnh: Rappel Conso

Trước đó, ngày 12/6/2026, Bộ Y tế Pháp đã phát đi cảnh báo thu hồi tự nguyện đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất sau khi ghi nhận nhiều phản ứng bất thường ở trẻ sơ sinh.

Theo thông báo, lô sản phẩm bị thu hồi mang số 183403.

Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses của Pháp ghi nhận 11 báo cáo về các triệu chứng tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, một báo cáo khác cũng được gửi qua nền tảng cảnh báo người tiêu dùng SignalConso. Tất cả các trường hợp đều liên quan cùng một lô sản phẩm.

Đáng chú ý, trong số các trẻ bị ảnh hưởng có một trường hợp phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của trẻ. Đây là loại virus có thể gây viêm dạ dày - ruột cấp với biểu hiện tiêu chảy, sốt, nôn ói và mất nước ở trẻ nhỏ.

Nhà chức trách Pháp khẳng định vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Allernova AR là dòng sữa công thức chuyên biệt dành cho trẻ dị ứng đạm sữa bò hoặc hay trớ, có thể sử dụng cho trẻ từ 0-36 tháng tuổi. Sản phẩm được giới thiệu là không chứa lactose, chứa protein sữa thủy phân và được bán tại nhiều quốc gia châu Âu.

Người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm thuộc lô 183403 được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay và liên hệ nơi bán để được hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm khác.

Bộ Y tế Pháp cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ra các phản ứng bất thường nói trên.

Ngay sau cảnh báo từ Pháp, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế Việt Nam) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa Allernova AR tại Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp liên quan phải thông báo cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo, đồng thời tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị cũng phải báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường và lượng tồn kho để đề xuất hướng xử lý.

Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng online ngừng kinh doanh những lô sữa liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin quảng cáo sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20/6/2026.