Giá vàng hôm nay 8/10 quay đầu giảm mạnh

Giá vàng thế giới sáng 8/10 giảm khoảng 55 USD/ounce, xuống 4.113 USD/ounce, quy đổi khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, đảo chiều sau phiên tăng trước đó.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 8/10 giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce, giảm khoảng 55 USD/ounce so với mức 4.168 USD/ounce của sáng 7/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng so với mức 131,5 triệu đồng/lượng của sáng 7/10.

Giá vàng thế giới sáng 8/10 giảm xuống 4.113 USD/ounce, thấp hơn khoảng 55 USD/ounce so với sáng 7/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.154 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 41 USD/ounce, tương đương 1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 233 USD/ounce, tương đương 5,3%.

Theo Reuters, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Chỉ số USD tăng 0,4%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ, gây sức ép lên kim loại quý.

Thị trường tiếp tục theo dõi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhà đầu tư phần lớn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn đánh giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức cao. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn của vàng.

Giá vàng trong nước

Trước giờ mở phiên giao dịch sáng 8/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI được neo ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,2-143 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI ghi nhận giá nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,2 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 700.000 đồng/lượng.