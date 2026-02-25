Bill Gates xin lỗi các nhân viên Quỹ Gates, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân

Nhận lỗi trước toàn thể nhân viên Quỹ Gates

Theo Wall Street Journal, trong cuộc họp toàn thể nhân viên Quỹ Gates diễn ra hôm 24/2, nhà đồng sáng lập Microsoft thừa nhận ông từng có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ Nga, sau đó bị Epstein biết được, nhưng nhấn mạnh hai người phụ nữ này không phải là nạn nhân của Epstein. Theo một đoạn ghi âm mà Wall Street Journal có được, Gates nói: “Tôi không làm điều gì trái pháp luật. Tôi cũng không chứng kiến bất kỳ hành vi trái pháp luật nào”.

Bill Gates cho biết trong các tài liệu mới được công bố của vụ án Epstein có những bức ảnh ông chụp chung với một số phụ nữ (đã bị che mặt). Ông nói những bức ảnh này được chụp theo yêu cầu của Epstein sau các buổi gặp mặt, cùng với các trợ lý của Epstein. Gates nói: “Cần làm rõ rằng tôi chưa từng ở riêng với các nạn nhân, tức là những phụ nữ ở quanh ông ta”.

“Việc qua lại với Epstein và đưa các lãnh đạo của Quỹ Gates đến gặp một kẻ phạm tội tình dục là một sai lầm nghiêm trọng”, Gates nói. “Tôi xin lỗi những người đã bị cuốn vào việc này vì sai lầm của tôi”.

Bill Gates (thứ hai, bên phải) chụp ảnh chung với Epstein (giữa). Ảnh: WSJ.

Tỷ phú Mỹ cho biết ông bắt đầu gặp gỡ Epstein vào năm 2011 dù nhiều năm trước đó, vào năm 2008, Epstein đã nhận tội về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên vào hoạt động mại dâm. Gates cho biết ông biết về lệnh “hạn chế di chuyển 18 tháng đối với Epstein” nhưng nói rằng ông đã không xác minh kỹ lưỡng lý lịch của ông ta. Gates cho biết ông vẫn tiếp tục gặp gỡ Epstein ngay cả sau khi vào năm 2013 vợ cũ của ông, Melinda French Gates, bày tỏ lo ngại.

“Giờ đây khi biết rõ những gì đã xảy ra, mọi chuyện trở nên tồi tệ gấp trăm lần, không chỉ vì tội lỗi trong quá khứ của ông ta, mà vì hiện nay đã rõ ông ta luôn có hành vi sai trái”, Gates nói với các nhân viên. Nhắc đến người vợ cũ, ông nói thêm: “Phải ghi nhận rằng bà ấy luôn hoài nghi về chuyện Epstein”.

Gates cho biết các cuộc gặp với Epstein kéo dài đến cuối năm 2014. Ông từng bay trên máy bay riêng của Epstein và gặp ông ta ở Đức, Pháp, New York và Washington. “Nhưng tôi chưa bao giờ qua đêm” ông nói, và cũng chưa từng đến hòn đảo của Epstein.

Theo Gates, Epstein thường nói về mối quan hệ thân thiết của mình với nhiều tỷ phú, đặc biệt là các tỷ phú Phố Wall, và khẳng định ông ta có thể giúp gây quỹ cho các mục tiêu như y tế toàn cầu. Gates thừa nhận việc những nhân vật có uy tín khác cũng xuất hiện trong các cuộc gặp khiến ông “nghĩ rằng đó là chuyện bình thường”. Ông cũng nhận ra rằng việc ông qua lại với Epstein đã góp phần giúp kẻ phạm tội tình dục này “tẩy trắng” danh tiếng.

Vợ chồng Bill Gates - Melinda ly hôn sau 27 năm chung sống. Ảnh: Zhihu.

Gates thừa nhận mối liên hệ với Epstein và các email mới được công bố của Bộ Tư pháp đã phủ bóng đen lên uy tín của Quỹ Gates. “Điều này hoàn toàn đi ngược lại các giá trị và mục tiêu của quỹ”, ông nói. “Công việc của chúng ta rất nhạy cảm với uy tín. Mọi người có thể chọn hợp tác hoặc không hợp tác với chúng ta”.

Người phát ngôn của Quỹ Gates cho biết Bill Gates tổ chức họp toàn thể nhân viên hai lần mỗi năm và lần này ông “phát biểu thẳng thắn, trả lời chi tiết nhiều câu hỏi và xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình”.

Trong các email được công bố gần đây, có hai email do Epstein tự gửi cho chính mình vào tháng 7/2013, dường như mô phỏng theo một bản nháp thư từ chức của Boris Nikolic, khi đó là cố vấn khoa học của Gates. Bức email thứ hai đề cập đến “tranh chấp hôn nhân” của Gates và nói người viết từng tạo điều kiện cho “những cuộc gặp gỡ không phù hợp”.

Ân hận muộn màng…

Tại cuộc họp, Gates thẳng thắn nói về đời tư: “Tôi thực sự đã có quan hệ ngoài hôn nhân. Một lần với một phụ nữ chơi bài bridge người Nga tôi quen tại một sự kiện bridge, và một lần với một nhà vật lý hạt nhân người Nga tôi quen qua công việc”.

Gates cho biết Boris Nikolic, người có quan hệ thân thiết với cả ông và Epstein, biết về các mối quan hệ này và đã nói cho Epstein. Nhà vật lý nữ này từng làm việc tại một công ty của Gates, nhưng chưa rõ mối quan hệ diễn ra khi bà này còn làm việc tại đó hay không.

Đầu tháng 2 này, có thông tin cho rằng Epstein đã can thiệp vào các cuộc đàm phán liên quan đến việc Nikolic rời khỏi văn phòng riêng của Gates, và đã nêu ra những cáo buộc về sự không chung thủy của Gates. Trước đó, Nikolic đã viết trong một tuyên bố rằng các email tháng 7/2013 "không được viết dưới tên tôi hoặc theo yêu cầu của tôi".

Ngay từ năm 2023, đã có thông tin cho rằng Gates có quan hệ tình ái với một người chơi bài bridge người Nga, một sự thật mà sau này Epstein dường như đã sử dụng để tống tiền Gates. Gates gặp người phụ nữ này vào khoảng năm 2010, khi cô này ở độ tuổi đôi mươi. Epstein gặp cô ta vào năm 2013 và sau đó đã trả tiền cho cô theo học một trường lập trình phần mềm. Năm 2017, Epstein đã gửi email cho Gates yêu cầu hoàn trả học phí.

Một bức ảnh Bill Gates chụp cùng phụ nữ trẻ xuất hiện trong "Hồ sơ Epstein". Ảnh: FT.

Trong một email ngày 4/7/2013 gửi cho Nikolic, Epstein viết: “Bill đang mạo hiểm từ người giàu nhất thế giới trở thành kẻ đạo đức giả lớn nhất; Melinda sẽ trở thành trò cười, và các cam kết quyên góp sẽ biến mất”. Ông ta còn nêu đích danh hai phụ nữ có quan hệ ngoài hôn nhân với Gates, nói rằng họ “có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm”.

Bill Gates cho biết năm 2014 là lần cuối cùng ông gặp Epstein, dù Epstein sau đó vẫn tiếp tục gửi email cho ông. “Sau đó ông ta vẫn gửi email cho tôi”, Gates nói, và cho biết ông không trả lời.

Trước đó, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu mới trong vụ án của tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein, cáo buộc Bill Gates ngoại tình và mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, Gates đã phản hồi các cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Australia vào ngày 4/2, phủ nhận các cáo buộc. Sau đó, một số thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ của Hạ viện Mỹ đã yêu cầu triệu tập ông. Vợ cũ của Bill Gates lần đầu tiên lên tiếng, phản hồi về sự liên quan của chồng mình trong các tài liệu Epstein.

Trong một cuộc phỏng vấn, Melinda cho biết việc nhìn thấy tên chồng cũ Bill Gates trong các tài liệu Epstein mới được công bố đã khiến bà "đau khổ không thể chịu đựng được". Bà cũng nói rằng một số chi tiết trong các tài liệu gợi nhớ đến "một số khoảnh khắc rất, rất đau đớn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi". Hơn nữa, bà tuyên bố Bill Gates "phải phản hồi" về việc tên ông xuất hiện trong các tài liệu Epstein. “Còn về những câu hỏi khác… những câu hỏi đó nên được những người đó trả lời, kể cả chồng cũ của tôi. Họ cần phải giải quyết những vấn đề đó, chứ không phải tôi”, Melinda tuyên bố. “Và tôi rất mừng vì mình đã thoát khỏi mớ hỗn độn đó”.

Theo Creaders, NetEase