Ông Trump tuyên bố “kỷ nguyên vàng” trong Thông điệp Liên bang giữa lúc tỷ lệ ủng hộ sụt giảm

Ông Donald Trump ca ngợi thành tích kinh tế trong Thông điệp Liên bang, tuyên bố mở ra “kỷ nguyên vàng” cho Mỹ, nhưng vấp phải phản ứng gay gắt từ đảng Dân chủ về nhập cư, lạm phát và bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi thành tích kinh tế của mình trong bài Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba (giờ Mỹ), tuyên bố ông đã mở ra một “kỷ nguyên vàng” khi tìm cách tạo dựng hình ảnh thành công trong thời điểm đầy thách thức đối với nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Lắng nghe lời kêu gọi từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ khó khăn vào tháng 11, ông Trump dành phần lớn giờ đầu tiên của bài phát biểu truyền hình để tập trung vào kinh tế, nói rằng ông đã kiềm chế lạm phát, đưa thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục, ký ban hành các đợt cắt giảm thuế sâu rộng và hạ giá thuốc.

“Đất nước chúng ta đã trở lại — lớn hơn, tốt hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông nói sau khi bước lên bục phát biểu trong tiếng hô “Mỹ, Mỹ” từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong khi các thành viên đảng Dân chủ đứng im lặng, không biểu lộ cảm xúc.

Bài phát biểu thường niên trước Quốc hội mang ý nghĩa sống còn đối với tổng thống, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm, lo ngại gia tăng về Iran và người dân Mỹ thất vọng vì ông chưa làm nhiều hơn để giải quyết chi phí sinh hoạt cao.

Trong khi ông Trump tuyên bố lạm phát đang “lao dốc”, giá thực phẩm, nhà ở, bảo hiểm và dịch vụ tiện ích vẫn cao hơn đáng kể so với vài năm trước. Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm lại nhiều hơn dự kiến trong quý trước, trong khi lạm phát tăng tốc.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 36% người Mỹ tán thành cách ông xử lý kinh tế. Đảng Dân chủ hy vọng giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa vào tháng 11, khi toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và khoảng 1/3 trong số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại.

Trong gần một giờ, ông Trump tỏ ra kỷ luật khác thường, phần lớn bám sát văn bản soạn sẵn và tránh các đoạn nói lan man theo kiểu ngẫu hứng vốn thường thấy.

Dù đưa ra một số chỉ trích quen thuộc nhằm vào người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ, ông Joe Biden, và các nhà lập pháp Dân chủ, ông Trump kiềm chế khi đề cập đến Tòa án Tối cao Mỹ, cơ quan đã bác bỏ chính sách thuế quan chủ chốt của ông vào tuần trước.

Khác với những giờ sau phán quyết — khi ông Trump công kích các thẩm phán bằng lời lẽ mang tính cá nhân sâu sắc — lần này tổng thống bắt tay bốn thẩm phán có mặt khi bước vào Hạ viện và chỉ gọi quyết định đó là “đáng tiếc”.

Đụng độ với đảng Dân chủ

Nghị sĩ Al Green cầm một tấm biển khi Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol ở Washington, D.C., Mỹ, hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, khi bài phát biểu tiếp diễn, bầu không khí bắt đầu nóng lên.

Khi chuyển sang chủ đề ưa thích là nhập cư, ông Trump lặp lại những lập luận từng thúc đẩy chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình, cho rằng người nhập cư không giấy tờ là nguyên nhân gây ra làn sóng tội phạm bạo lực, dù nhiều nghiên cứu cho thấy điều này không đúng.

“Các vị nên cảm thấy xấu hổ”, ông nói với các nghị sĩ Dân chủ, chỉ trích họ vì từ chối cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa nếu không có các biện pháp hạn chế những chiến thuật bị cho là quá cứng rắn của lực lượng thực thi nhập cư dưới thời ông.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ tin rằng chiến dịch siết chặt nhập cư của ông Trump đã đi quá xa, sau khi hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang đeo mặt nạ bắn chết tại Minneapolis.

Khi ông Trump ca ngợi công tác thực thi luật nhập cư, bà Ilhan Omar, nghị sĩ Dân chủ đại diện một khu vực của Minneapolis tại Hạ viện, đã hét lớn về phía ông: “Ông đã giết người Mỹ!”

Ông Trump, người nhiều năm qua đưa ra cáo buộc sai sự thật rằng gian lận bầu cử ở Mỹ là tràn lan, cũng công kích đảng Dân chủ vì không ủng hộ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu.

“Họ muốn gian lận”, ông nói. Đảng Dân chủ lập luận rằng dự luật do đảng Cộng hòa hậu thuẫn sẽ tạo ra những gánh nặng không cần thiết cho cử tri và làm suy giảm tỷ lệ đi bầu.

Nghị sĩ Dân chủ Al Green đã bị yêu cầu rời khỏi phòng họp Hạ viện năm thứ hai liên tiếp sau khi giơ tấm biển hướng về phía ông Trump với dòng chữ: “Người da đen không phải là loài khỉ”. Thông điệp này ám chỉ một đoạn video trên mạng xã hội mà ông Trump đăng tải trong tháng, trong đó có cảnh cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị mô tả như loài linh trưởng.

Nhà Trắng sau đó đã gỡ bỏ video, và ông Trump cho biết một nhân viên đã đăng tải đoạn clip này. Ông Green, 79 tuổi và là người da đen, cũng từng bị mời ra khỏi phòng họp năm ngoái sau khi lớn tiếng với ông Trump trong bài phát biểu trước Quốc hội.

Một số nghị sĩ Dân chủ khác chọn cách phản đối lặng lẽ hơn. Nghị sĩ Jill Tokuda của bang Hawaii mặc áo khoác trắng có in các từ như “affordability” (khả năng chi trả) và “healthcare” (chăm sóc sức khỏe).

Nhiều nữ nghị sĩ Dân chủ đeo thẻ có dòng chữ “release the files” (công bố hồ sơ), ám chỉ bê bối liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Khoảng một chục người tố cáo ông Epstein đã tham dự với tư cách khách mời của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, hơn 40 nghị sĩ Dân chủ đã tẩy chay hoàn toàn bài phát biểu, thay vào đó tham gia các cuộc mít-tinh phản đối ông Trump bên ngoài.

Đúng với phong cách của một cựu ngôi sao truyền hình thực tế ưa kịch tính, ông Trump tự hào nói về tất cả những “chiến thắng” mà đất nước đang trải qua trước khi giới thiệu thêm những “người chiến thắng” khác: đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam của Mỹ, đội đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa đông hôm Chủ nhật.

