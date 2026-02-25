Đà Nẵng xây dựng sàn giao dịch dữ liệu, tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng dự kiến thí điểm sàn giao dịch dữ liệu trong 12 tháng từ 3/2026 nhằm hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, cơ chế quản lý và kết nối với thị trường dữ liệu quốc gia, tiến tới tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thí điểm sàn giao dịch dữ liệu vào tháng 3/2026

Chiều 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Tham luận tại phiên họp, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết dữ liệu là tài sản chiến lược, là yếu tố sản xuất mới và là nền tảng quan trọng để kiến tạo các động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên số. Do đó, việc xây dựng sàn giao dịch dữ liệu không chỉ phục vụ yêu cầu quản trị nhà nước mà còn nhằm hình thành thị trường dữ liệu minh bạch, an toàn, có kiểm soát, từng bước thương mại hóa và khai thác hiệu quả giá trị kinh tế của dữ liệu.

Những năm qua, Đà Nẵng đã tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu tương đối đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu nền tảng về công dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành với tỷ lệ số hóa đạt 100%; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đưa vào vận hành; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố đã kết nối với nền tảng quốc gia và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm…

Thời gian qua, Đà Nẵng cũng công bố danh mục dữ liệu mở với gần 1.600 bộ dữ liệu số, cho 14 lĩnh vực và 211 nội dung, 100% sở, ban, ngành thực hiện công khai trên Cổng dữ liệu thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy minh bạch thông tin và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác, sáng tạo.

“Tuy nhiên, dữ liệu số vẫn còn hoàn toàn chưa “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”. Bên cạnh đó, việc chia sẻ, khai thác dữ liệu với các cơ quan Trung ương và địa phương chưa đáp ứng yêu cầu cho triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

Đặc biệt, giá trị kinh tế của dữ liệu chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng. Dữ liệu mới chủ yếu phục vụ quản lý hành chính, chưa thực sự trở thành nguồn lực phát triển”, ông Bửu chia sẻ.

Cũng theo ông Bửu, trong bối cảnh Đà Nẵng là một trong số địa phương được giao nhiệm vụ đi đầu triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, nên Đà Nẵng nhận thức rõ rằng, muốn phát triển tài chính số, Fintech, trí tuệ nhân tạo, quản trị rủi ro thời gian thực và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới thì phải có hạ tầng dữ liệu hợp pháp, chuẩn hóa và có cơ chế giao dịch minh bạch. Vì vậy, việc xây dựng sàn giao dịch dữ liệu là yêu cầu tất yếu, mang tính nền tảng.

Trên cơ sở đó, thành phố đã xây dựng Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu theo mô hình nền tảng trung gian tập trung, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

“Đến nay, Đề án đã được Bộ KH&CN góp ý, UBND thành phố đang đăng ký làm việc với đơn vị chức năng của Bộ Công an (Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm sáng tạo khai thác dữ liệu) để cùng làm việc, góp ý trực tiếp và dự kiến ban hành Đề án trong tháng 3/2026”, ông Bửu cho biết thêm.

Tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế

Sàn giao dịch dữ liệu ở Đà Nẵng sẽ thực hiện 3 chức năng gồm: Chức năng tiếp nhận, thẩm định, chuẩn hóa, niêm yết, định giá và tổ chức giao dịch các sản phẩm dữ liệu; chức năng quản lý hợp đồng điện tử; chức năng bảo đảm truy vết và giám sát toàn bộ quá trình giao dịch.

Văn phòng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Các sản phẩm giao dịch không chỉ là bộ dữ liệu thô mà còn bao gồm báo cáo phân tích, sản phẩm dữ liệu tổng hợp và các mô hình trí tuệ nhân tạo.

“Đề án chú trọng các nguyên tắc gồm: Tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thiết lập cơ chế định giá minh bạch; triển khai sandbox để thử nghiệm các mô hình mới dữ liệu như một dịch vụ (Data as Service), trung gian dữ liệu và cơ chế chia sẻ lợi ích; đồng thời thực hiện theo hình thức đối tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông Bửu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng, TP dự kiến triển khai thí điểm trong thời gian 12 tháng để hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, cơ chế quản lý và đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng quy mô, kết nối với thị trường dữ liệu quốc gia và tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế; giai đoạn đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô, kết nối với thị trường dữ liệu quốc gia, tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trung tâm giao dịch dữ liệu và dịch vụ phân tích dữ liệu của khu vực miền Trung, tiến tới tham gia sâu vào thị trường dữ liệu khu vực và quốc tế.