Lầu Năm Góc sẽ tích hợp nền tảng AI Grok của Elon Musk vào các hệ thống quân sự mật

Bộ Chiến tranh Mỹ ký thỏa thuận với xAI để đưa Grok vào hệ thống quân sự tối mật, gây áp lực lên Anthropic và mô hình Claude về giới hạn đạo đức AI.

Bộ Chiến tranh Mỹ đã vướng vào một cuộc xung đột căng thẳng với nhà thầu Anthropic xoay quanh giới hạn đạo đức áp đặt với công nghệ của họ, khi ký thỏa thuận với công ty của Elon Musk để tích hợp chatbot Grok vào các hệ thống quân sự tối mật.

Theo hãng tin Mỹ Axios, thỏa thuận này sẽ biến Grok thành hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) thứ hai được phê chuẩn để sử dụng trên các mạng lưới quân sự nhạy cảm nhất — nơi diễn ra phân tích tình báo, phát triển vũ khí và điều phối tác chiến. Trước nay, mô hình Claude của Anthropic là công cụ duy nhất có mặt trong các nền tảng được xếp hạng “tối mật” thông qua quan hệ hợp tác với Palantir Technologies.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triệu tập giám đốc điều hành của Anthropic là Dario Amodei tới Lầu Năm Góc để tiến hành một cuộc họp được nhiều nguồn tin mô tả là rất căng thẳng.

Ông Hegseth dự kiến đưa ra một tối hậu thư: chấp nhận cho Claude được sử dụng cho “mọi mục đích hợp pháp” mà không có thêm biện pháp bảo vệ, hoặc đối mặt với những hậu quả, trong đó có khả năng bị gán nhãn “rủi ro chuỗi cung ứng” — một danh hiệu thường gắn với các thực thể bị cho là liên quan tới đối thủ nước ngoài.

Anthropic kiên quyết phản đối yêu cầu của Lầu Năm Góc về việc loại bỏ các giới hạn ngăn cản công nghệ này được dùng cho giám sát hàng loạt người dân Mỹ hay triển khai trong các hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động. Công ty tuyên bố họ ủng hộ an ninh quốc gia nhưng muốn duy trì các nguyên tắc an toàn, đặc biệt là chống lại việc đưa AI vào các hệ thống tự quyết định bắn.

Trong khi đó, xAI của Elon Musk được cho là đã chấp nhận các điều khoản mà Bộ Chiến tranh yêu cầu, dù công ty chưa đưa ra bình luận chính thức về những báo cáo này. Các nguồn tin cũng cho biết Google gần đạt được thỏa thuận cho phép sử dụng mô hình Gemini trong hệ thống tối mật, trong khi OpenAI vẫn ở xa khả năng đạt được một thỏa thuận tương tự do đang hoàn thiện công nghệ an toàn.

Giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng việc thay thế Claude trong các hệ thống tối mật có thể gây ra gián đoạn ngắn hạn, bởi Claude từng được sử dụng trong một chiến dịch nhằm bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tháng trước — sự kiện được coi là lần đầu tiên AI đóng vai trò trực tiếp trong một cuộc đột kích quân sự.

Trong khi Anthropic tự định vị mình là giải pháp AI coi trọng an toàn, vị CEO Dario Amodei nhiều lần cảnh báo về những rủi ro tồn tại nếu AI phát triển thiếu kiểm soát, bao gồm cả “những rủi ro về quyền tự chủ” khi AI can dự vào các hệ thống quân sự. Tuy nhiên, quan điểm an toàn này dường như khiến công ty đứng trước nguy cơ mất hợp đồng lớn và bị coi là không phù hợp với chương trình AI quốc phòng đầy tham vọng của Bộ Chiến tranh.

Theo RT