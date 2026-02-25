Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ rơi khi bay huấn luyện, phi công thiệt mạng

Một phi công của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một “sự cố bay huấn luyện” xảy ra rạng sáng 25/2.

Giới chức xác nhận một tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi trong lúc thực hiện chuyến bay huấn luyện tại khu vực phía tây Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm cùng ngày.

Chiếc máy bay thuộc Bộ Tư lệnh Căn cứ Không quân số 9 đóng tại Balikesir đã gặp nạn vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương. Các quan chức cho biết liên lạc vô tuyến với máy bay bị mất ngay sau khi cất cánh, buộc lực lượng chức năng lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn.

Các đội khẩn cấp sau đó đã xác định được vị trí xác máy bay và xác nhận phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi.

Thống đốc Balikesir, ông Ismail Ustaoglu, cho biết máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ bay thường lệ. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình phi công và ca ngợi quân nhân này là một “liệt sĩ” đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định và sẽ được làm rõ sau khi nhóm đánh giá tai nạn chính thức hoàn tất cuộc điều tra kỹ thuật.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xe cứu hộ và lực lượng ứng cứu đầu tiên xuất hiện gần hiện trường vụ rơi, khu vực gần tuyến cao tốc Bursa–Izmir. Mảnh vỡ máy bay văng rải rác trong khu vực khi lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Bộ trưởng Tư pháp Akın Gurlek thông báo Văn phòng Công tố Balıkesir đã mở cuộc điều tra chính thức. Các công tố viên và đội pháp y đã được điều động tới hiện trường để kiểm tra xác máy bay và thu thập chứng cứ. Hiện chưa có kết luận sơ bộ nào được công bố liên quan đến khả năng trục trặc kỹ thuật, điều kiện thời tiết hay yếu tố con người.

Theo RT