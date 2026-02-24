Tình báo Nga: Các nước NATO âm mưu tuồn vũ khí hạt nhân vào Ukraine

Cơ quan tình báo Nga cáo buộc Anh và Pháp cân nhắc chuyển giao thành phần bom hạt nhân hoặc “bom bẩn” cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại về không phổ biến vũ khí.

Anh và Pháp đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine các thành phần chế tạo bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh – Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố hôm 24/2.

Theo cơ quan này, các quan chức Anh và Pháp đang cân nhắc việc “bí mật chuyển giao các linh kiện, thiết bị và công nghệ do châu Âu sản xuất cho Ukraine”, đồng thời chuẩn bị một chiến dịch truyền thông nhằm mô tả sai lệch năng lực hạt nhân đó như thể do Ukraine tự phát triển.

SVR cho biết một phương án khác đang được xem xét là cung cấp cho Ukraine đầu đạn TN 75 của Pháp – loại được sử dụng trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này. Cơ quan tình báo Nga cũng nói rằng Ukraine có thể được khuyến khích chế tạo một “bom bẩn” – tức thiết bị nổ thông thường được gắn kèm vật liệu phóng xạ, nhằm gây ô nhiễm kéo dài trên một khu vực.

“Nếu sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc ít nhất là một ‘bom bẩn’, Kiev sẽ có thể đòi hỏi các điều kiện có lợi hơn khi chấm dứt xung đột”, SVR nêu trong tuyên bố. Cơ quan này đồng thời cho biết Đức – một thành viên khác của NATO – “đã thận trọng từ chối tham gia vào hành động nguy hiểm này”.

Theo SVR, các quan chức ở London và Paris dường như đang “mất liên hệ với thực tế”, và cảnh báo trách nhiệm cho bất kỳ chiến dịch liều lĩnh nào như vậy sẽ thuộc về họ.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, ông Vyacheslav Volodin, cho biết cơ quan lập pháp Nga dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết chính thức kêu gọi các nghị sĩ Anh và Pháp điều tra những cáo buộc do SVR đưa ra. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhận định cảnh báo này là “cực kỳ nguy hiểm”, vì âm mưu bị cáo buộc có thể đe dọa cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Về phía Ukraine, Kiev từ lâu lập luận rằng họ đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy các cam kết an ninh – những cam kết sau này bị cho là không có giá trị thực tế. Mặc dù một phần đáng kể lực lượng hạt nhân Liên Xô từng được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, Kiev chưa bao giờ thực sự kiểm soát các tên lửa này.

Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 đưa ra các bảo đảm – nhưng không mang tính ràng buộc pháp lý – đối với Ukraine, Belarus và Kazakhstan rằng toàn vẹn lãnh thổ của họ sẽ được tôn trọng sau khi chuyển giao vũ khí hạt nhân Liên Xô cho Nga. Tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022, ngay trước khi xung đột với Nga leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng gợi ý Kiev có thể xem xét lại tình trạng phi hạt nhân của mình.

Moscow lập luận rằng sau biến cố năm 2014 – mà Nga coi là cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn tại Kiev – chính quyền mới của Ukraine đã vi phạm cam kết trung lập làm nền tảng cho nền độc lập hậu Xô Viết, khi đặt mục tiêu gia nhập NATO thành ưu tiên chính sách đối ngoại.

