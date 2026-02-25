BAE Systems thử nghiệm hệ thống điện từ gây nhiễu mạng lưới phòng không của đối phương

BAE Systems trình diễn hệ thống tấn công điện từ mô-đun mới có thể gắn trên UAV, máy bay và xe mặt đất, giúp vô hiệu hóa phòng không và gây nhiễu tác chiến.

BAE Systems đã trình diễn một hệ thống mới có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không và làm gián đoạn việc sử dụng phổ điện từ phục vụ điều phối tác chiến trên chiến trường.

Tập đoàn quốc phòng – hàng không vũ trụ này cho biết họ đã chứng minh được “năng lực tấn công điện từ (EA) có thể mở rộng quy mô trong nhiều sự kiện thử nghiệm”.

Họ thực hiện điều đó bằng cách sử dụng một phiên bản nhỏ gọn, dạng mô-đun của phần cứng hiệu suất cao vốn có. Thiết kế thu gọn này cho phép tạo ra “hiệu ứng điện từ diện rộng từ nhiều nền tảng với các năng lực nhiệm vụ khác nhau”.

Hệ thống EA “hiệu quả chi phí”

Theo thông cáo báo chí, cuộc trình diễn của BAE Systems được thực hiện với sự hợp tác của Không quân Mỹ. Trong các thử nghiệm, công ty đã triển khai một nguyên mẫu đặt trong pod vũ khí gắn trên máy bay thử nghiệm.

Máy bay này đại diện cho nhóm UAV loại 4 hoặc loại 5 – hai nhóm lớn nhất trong hệ thống phân loại máy bay không người lái quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD).

BAE Systems cho biết thử nghiệm thành công đã chứng minh “khả năng nhanh chóng tạo nguyên mẫu một hệ thống EA nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, vận hành phần mềm chống C5ISRT đã được kiểm chứng (chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, điện toán, tác chiến mạng, tình báo, giám sát, trinh sát và chỉ thị mục tiêu), bao gồm cả ứng dụng phần mềm của bên thứ ba”.

Điểm quan trọng là hệ thống mô-đun quy mô nhỏ mới này sẽ giúp năng lực tác chiến điện từ của BAE Systems trở nên linh hoạt hơn cho nhiều cấu hình nhiệm vụ khác nhau. Hệ thống EA có thể cấu hình sử dụng các khối lõi từ các vũ khí EA trên không công suất cao của hãng. Việc thu nhỏ công nghệ cho phép tạo ra “một mạng lưới năng lực EA phân tán với chi phí hợp lý”.

“Chúng tôi đang chứng minh với các lực lượng vũ trang rằng có thể thu nhỏ phần cứng EA hiệu suất cao và tái sử dụng cho các nút nhỏ hơn trong mạng lưới”, ông Rory Duddy, Giám đốc chương trình Tấn công Điện từ Mô-đun tại BAE Systems, cho biết.

“Chúng tôi đang đổi mới để cung cấp sự kết hợp hiệu quả chi phí giữa các năng lực cao cấp và năng lực phổ thông, phối hợp với nhau nhằm tạo ra hiệu ứng chính xác trên chiến trường”, ông nói thêm.

Nhà thầu quốc phòng lớn nhất Vương quốc Anh

Năng lực tấn công điện từ trong quân sự đề cập đến việc khai thác phổ điện từ (EMS) – bao gồm sóng vô tuyến, vi sóng, hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy – để gây nhiễu, làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn hệ thống điện tử của đối phương. Trên chiến trường hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, các năng lực này ngày càng trở nên thiết yếu nhằm đối phó với các mối đe dọa từ drone và tên lửa tiên tiến.

Hệ thống mô-đun mới của BAE Systems có thể cấu hình theo từng nền tảng cụ thể, tùy thuộc vào giới hạn về trọng lượng, nguồn điện và yêu cầu nhiệm vụ. Theo công ty, thiết bị có thể lắp trong pod vũ khí hoặc điều chỉnh để tích hợp với máy bay tác chiến hợp tác (CCA), UAV, cũng như xe mặt đất và các trạm vũ khí.

BAE Systems hiện là nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Vương quốc Anh. Công ty từng vấp phải chỉ trích vì thiết lập quan hệ thương mại với một số quốc gia bị cáo buộc hoặc nghi ngờ vi phạm nhân quyền.

Những mối quan hệ này được nêu bật trong một cuộc điều tra của tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Anh Action on Armed Violence. Theo báo cáo của tổ chức này, tính đến năm 2024, BAE Systems đã cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho từ 81 đến 93 quốc gia – tương đương gần một nửa số nước trên thế giới.

Theo IE