Trung Quốc tuyên bố vượt Mỹ với tên lửa siêu vượt âm khiến phòng không truyền thống “bất lực”

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tên lửa CJ-1000 có thể khiến các hệ thống phòng không truyền thống trở nên “bất lực”, dù những tuyên bố này hiện vẫn chưa được xác minh độc lập.

Theo các báo cáo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, nước này đã vượt Mỹ trong cuộc đua phát triển các hệ thống mặt đất sử dụng động cơ scramjet có tính ứng dụng thực tiễn.

Tên lửa siêu vượt âm tầm xa CJ-1000 của Trung Quốc là biến thể phóng từ mặt đất đầu tiên thuộc loại này. Trong khi Mỹ đang tăng tốc phát triển năng lực siêu vượt âm của riêng mình, CJ-1000 hiện cũng là biến thể mặt đất duy nhất đang được triển khai hoạt động.

CJ-1000 được giới thiệu cùng với tên lửa phóng từ tàu chiến YJ-19 tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái. Bên cạnh 3M22 “Zircon” phóng từ tàu chiến của Nga, đây là hai tên lửa siêu vượt âm duy nhất trên thế giới đang hoạt động sử dụng động cơ scramjet.

Trung Quốc vượt Mỹ với tên lửa siêu vượt âm CJ-1000

Tên lửa CJ-1000 sử dụng động cơ scramjet có độ cao hành trình từ 20 km đến 30 km (12,4–18,6 dặm). Mức này thấp hơn so với các phương tiện lướt (glider), khiến chúng khó bị phát hiện hơn nhiều. Trong khi động cơ scramjet mạnh hơn so với các tên lửa sử dụng phương tiện lướt như DF-17 của Trung Quốc và Avangard của Nga, công nghệ này cũng khó phát triển hơn đáng kể.

Theo một bài viết trên tạp chí Shipborne Weapons của Trung Quốc, “sự xuất hiện của tên lửa CJ-1000 đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ vị thế bám đuổi sang nắm giữ vị trí dẫn đầu trong những lĩnh vực hàng không vũ trụ tiên tiến nhất”.

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới chứng minh được khả năng bay bằng động cơ scramjet khi đạt được hoạt động liên tục trong 240 giây với động cơ scramjet sử dụng nhiên liệu hydrocarbon vào năm 2013. Tuy nhiên, theo bài viết trên Shipborne Weapons, Mỹ hiện đã tụt lại phía sau. “(Mỹ) đã bị Trung Quốc vượt qua trong quá trình vũ khí hóa và triển khai thực tế các hệ thống siêu vượt âm sử dụng động cơ scramjet”, bài báo nhận định.

Nguyên nhân được cho là do “kế hoạch dự án thiếu cấu trúc hợp lý, quản lý thiếu tổ chức và sự thiếu quyết tâm của lãnh đạo cấp cao đối với tiềm năng của công nghệ này”.

“Trong khi đó”, bài viết tiếp tục, “khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào phát triển scramjet, phương pháp thử nghiệm khoa học hơn, sự tích hợp mạnh mẽ giữa công nghiệp – học thuật – nghiên cứu, cùng với sự ủng hộ quyết liệt ở cấp quốc gia, đều là những yếu tố then chốt giúp nước này bứt phá”.

Đây là những tuyên bố rất mạnh mẽ về vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ siêu vượt âm. Tuy nhiên, cần thận trọng với các nhận định mang tính khái quát và suy đoán. Tạp chí Shipborne Weapons được giám sát bởi Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc, do đó là một ấn phẩm thuộc sở hữu nhà nước.

Khiến hệ thống phòng không “bất lực”?

Dù vậy, khó có thể phủ nhận rằng CJ-1000 hiện là một loại vũ khí độc nhất. Theo một báo cáo của SCMP, CJ-1000 được cho là có tầm bắn xa nhất và đầu đạn có sức công phá lớn nhất.

Việc là tên lửa phóng từ mặt đất giúp CJ-1000 ít bị hạn chế về kích thước và trọng lượng hơn. Điều này cho phép nó mang nhiều nhiên liệu và thuốc nổ hơn so với các biến thể phóng từ tàu chiến.

CJ-1000 được đặt trên bệ phóng cơ động diesel-điện hybrid 10 bánh (transporter-erector-launcher), cho phép đạt tầm bắn khoảng 25.000 km. Trong hành trình bay ổn định, tên lửa sử dụng động cơ scramjet đạt tốc độ Mach 6, tức gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

Ở vận tốc này, cùng với lợi thế từ thiết kế scramjet, CJ-1000 có thể khiến bất kỳ hệ thống phòng không truyền thống nào trở nên “bất lực”, theo bài viết trên Shipborne Weapons.

Theo IE, SCMP