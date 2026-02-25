Ngày vía Thần Tài, khách mua vàng trao tay hay phải cầm giấy hẹn?

Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ... khẳng định có đủ vàng, bạc để giao dịch với khách hàng trong dịp vía Thần Tài. Mỗi khách hàng có thể mua tối đa 1 lượng vàng (10 chỉ vàng) trong ngày.

Vàng sẵn hàng

Trước một ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng âm lịch), nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, bạc ở Hà Nội đã mở bán các sản phẩm cho người dân. Khác với ngày thường, các “thượng đế” sẽ được giao dịch và lấy hàng ngay tại quầy, thay vì chỉ cầm giấy hẹn mang về.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết khách hàng có thể mua tối đa 1 lượng trong ngày đối với vàng nhẫn trơn. Các đơn hàng trên 1 lượng sẽ được hẹn giao vào ngày 12/3.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, Bảo Tín Minh Châu chia thành 2 khu giao dịch, một bên mua và một bên bán. Khách có thể giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (nếu vượt 20 triệu đồng buộc phải chuyển khoản).

Nhiều khách hàng tranh thủ đi mua vàng, bạc sớm trước ngày vía Thần Tài. Ảnh: BTMC.

Còn tại tiệm vàng Phú Quý trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), khách hàng được mua tối đa 1 lượng vàng trong ngày, bạc là 2 lượng. Mọi người chỉ cần xếp hàng, chờ tới lượt là có thể giao dịch.

Trao đổi với VietTimes, đại diện của Phú Quý cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng về số lượng sản phẩm trong dịp vía Thần Tài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tập trung sản xuất nhiều sản phẩm có khối lượng nhỏ để có thể phục vụ khách hàng hơn so với ngày thường.

Còn tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), mỗi khách chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng, 10 lượng bạc. Khách có thể mua số lượng lớn hơn nhưng phải chờ giao hàng sau nhiều tháng.

Nhiều khách hàng tranh thủ đi mua vàng, bạc sớm trước ngày vía Thần Tài. Ảnh: HD.

Về phía Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ), doanh nghiệp này khẳng định có đủ vàng, bạc để phục vụ người dân trong ngày vía Thần Tài. Sáng nay (mùng 9 tháng Giêng), một lượng lớn khách hàng đến các hệ thống PNJ mua vàng lấy may.

“Khách hàng có thể mua trực tiếp các sản phẩm vàng tại PNJ. Hiện tại, đơn vị cũng không giới số lượng mua, khách muốn mua bao nhiêu cũng được”, đại diện PNJ cho biết.

Sự tự tin của PNJ hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn sâu vào báo cáo tài chính quý IV/2025 của doanh nghiệp.

Cuối năm ngoái, con số hàng tồn kho của PNJ đã đạt hơn 15.800 tỷ đồng, tăng hơn 2.800 tỷ đồng, tương ứng tăng 22% so với đầu năm. Đáng nói, tỷ trọng hàng tồn kho chiếm tới 79% tổng tài sản của công ty, nâng từ mức gần 76% tại ngày 1/1.

Thuyết minh báo cáo cho thấy, nguyên vật liệu đã tăng vọt từ mức 634 tỷ đồng lên tới hơn 4.820 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm gần 4.200 tỷ đồng sau một năm.

Khách giao dịch vàng tại PNJ. Ảnh PNJ.

Ra mắt loạt sản phẩm mới

Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp vía Thần Tài, PNJ đã giới thiệu Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức "xé túi mù". Theo đó, miếng vàng được tạo hình theo dáng túi tiền với 5 phiên bản gồm Mã Tấn An Khang, Mã Kiến Công Danh, Mã Chiêu Phú Quý, Mã Kết Hồng Duyên và Secret.

Nếu khách hàng muốn tích lũy từ những giá trị nhỏ có thể lựa chọn sản phẩm Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát. Sản phẩm có trọng lượng 0,3 chỉ được ép vỉ mỏng nhẹ và có hình ảnh chú ngựa.

Trong khi đó, DOJI cho ra mắt 2 sản phẩm đầu tay gồm Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng), đánh dấu sự gia nhập thị trường bạc vật chất.

Trao đổi với VietTimes, đại diện DOJI khẳng định doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính và lợi thế công nghệ đủ khả năng cung cấp sản phẩm bạc vật chất - dòng Ngân Bảo DOJI. “Doanh nghiệp tham gia thị trường bạc không chỉ nhằm bổ sung lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, gia tăng tính minh bạch, thuận tiện trong giao dịch bạc vật chất”, phía DOJI nói.

Về lý do ra mắt Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng), DOJI tin rằng những sản phẩm này sẽ phù hợp với thói quen đầu tư linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng, từ người mới bắt đầu tích lũy từng phần cho đến khách hàng hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn.

Hiện tại, trên thị trường chỉ có một số đơn vị đang cung cấp sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ là Ancarat, Phú Quý…. Như vậy, khi Doji ra mắt dòng sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ sẽ góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, tích lũy bạc ngày càng gia tăng.