Ông Putin lên án Mỹ siết phong tỏa Cuba, cam kết hỗ trợ Havana giữa khủng hoảng

Ông Putin lên án chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cuba, khẳng định ủng hộ Havana giữa lúc nước này chìm trong khủng hoảng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án chiến dịch gây sức ép của ông Donald Trump đối với Cuba, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Điện Kremlin, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow dành cho hòn đảo này trong bối cảnh Mỹ siết chặt phong tỏa.

Cuba đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ cùng các hạn chế khác của Mỹ khiến lượng nhiên liệu nhập khẩu sụt giảm mạnh và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt. Hòn đảo đã hứng chịu các đợt mất điện diện rộng và khan hiếm nhiên liệu do chiến dịch gây áp lực của Washington, bao gồm cả các đe dọa áp thuế đối với những quốc gia tiếp tục cung cấp dầu cho Havana.

Trong cuộc gặp hôm 18/2, ông Putin ca ngợi “mối quan hệ đặc biệt” lâu đời giữa hai nước.

“Chúng tôi luôn ủng hộ Cuba trong cuộc đấu tranh vì độc lập và quyền được phát triển theo con đường riêng của mình. Chúng tôi luôn ủng hộ nhân dân Cuba”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga lên án các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với nền kinh tế Cuba là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh Nga phản đối chúng “một cách rõ ràng và dứt khoát”.

Theo Điện Kremlin, ông Parrilla đã cảm ơn Nga vì “sự đoàn kết đặc biệt và không lay chuyển” cũng như sự hỗ trợ trong thời điểm khó khăn.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Havana cho biết Moscow đang chuẩn bị gửi một lô dầu và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án việc Mỹ gia tăng sức ép đối với Havana là hành động “bóp nghẹt kinh tế”, trong khi Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ “chủ quyền và an ninh quốc gia” của Cuba.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong quan hệ với Cuba, cáo buộc chính phủ nước này liên kết với “các quốc gia thù địch, các nhóm khủng bố xuyên quốc gia và những tác nhân gây hại”, đồng thời khẳng định áp lực kinh tế sẽ buộc giới lãnh đạo Cuba “tìm đến chúng tôi và muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump mô tả quan hệ của Cuba với Nga, Trung Quốc, Iran, và một số bên khác là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ các yêu cầu của ông Trump và tuyên bố sẵn sàng đối thoại “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng”.

Theo RT