Ấn Độ chuẩn bị “quái vật” hạt nhân 7.000 tấn dưới lòng đại dương: INS Aridhaman mạnh cỡ nào?

Tàu ngầm lớp Arihant mới nhất là chiếc đầu tiên trong dòng được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng cỡ lớn.

Hải quân Ấn Độ đang chuẩn bị đưa vào biên chế tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ ba của mình, INS Aridhaman – “gã khổng lồ” dưới lòng biển nặng 7.000 tấn và là chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo trong khuôn khổ chương trình lớp Arihant.

Tàu ngầm tàng hình hạt nhân cỡ lớn này được phát triển theo chương trình Advanced Technology Vessel (ATV) kéo dài nhiều năm tại Trung tâm Đóng tàu (SBC) ở Visakhapatnam, dự kiến sẽ gia nhập hạm đội sớm nhất vào tháng 4 hoặc tháng 5/2026.

Theo các nguồn tin quốc phòng, INS Aridhaman, mật danh S4, nặng hơn khoảng 1.000 tấn so với các tàu tiền nhiệm INS Arihant và INS Arighaat. Con tàu gần đây đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm biển sâu cuối cùng.

Bước phát triển này đánh dấu một nâng cấp đáng kể trong năng lực phòng thủ tiên tiến của Hải quân Ấn Độ. Tàu được chế tạo với khoảng 75% thành phần nội địa hóa theo khuôn khổ chính sách Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường).

Bên trong tàu ngầm S4 của Ấn Độ

Lượng giãn nước lớn hơn của tàu là do thân tàu được kéo dài, dài khoảng 426 feet (130 mét), cho phép mang theo tải trọng tên lửa nặng hơn. Tàu có thể mang tối đa 24 tên lửa tầm ngắn K-15 Sagarika với tầm bắn 466 dặm (750 km), hoặc tám tên lửa đạn đạo tầm trung K-4 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 2.174 dặm (3.500 km).

Được thiết kế để mang các tên lửa tầm xa K-5, con tàu cũng có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 3.728 dặm (6.000 km). Tàu được trang bị tám ống phóng thẳng đứng (VLS), gấp đôi số bệ phóng trên các tàu lớp Arihant trước đó.

Theo các báo cáo, việc tăng lượng giãn nước nhằm đáp ứng yêu cầu mang các tên lửa dòng K dài và nặng hơn. Tàu được trang bị lò phản ứng nước nhẹ nhỏ gọn công suất 83 megawatt (MW), CLWR-B1. Hệ thống này được chế tạo chuyên biệt cho các tàu ngầm lớp Arihant của Hải quân Ấn Độ.

Lò phản ứng là phiên bản tiên tiến của các thiết kế nước áp lực trước đây và hoạt động êm hơn đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Việc giảm tín hiệu âm thanh là một nâng cấp quan trọng đối với bất kỳ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) nào khi thực hiện các chuyến tuần tra dài ngày phụ thuộc vào yếu tố tàng hình.

Sức mạnh cho hạm đội hạt nhân

Đội ngũ kỹ sư cũng đã tinh chỉnh hệ thống thủy động lực học của INS Aridhaman. Thiết kế mới sử dụng chân vịt 7 cánh nhằm giảm tiếng ồn. Nâng cấp này cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ khi nổi và 24 hải lý/giờ khi lặn.

Ngoài ra, các hệ thống sonar nội địa tiên tiến như USHUS và Panchendriya, cùng với lớp gạch tiêu âm, giúp cải thiện khả năng tàng hình và phát hiện mục tiêu của tàu.

Khi được biên chế, Ấn Độ sẽ sở hữu 3 tàu SSBN dưới quyền Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược. Điều này cho phép duy trì mô hình luân phiên ổn định: một tàu trực chiến tuần tra, một tàu chuẩn bị triển khai và một tàu bảo dưỡng.

Theo các nhà phân tích quốc phòng, cấu trúc luân phiên này là yếu tố then chốt để bảo đảm răn đe liên tục trên biển – tiêu chuẩn cốt lõi nhằm duy trì năng lực hạt nhân “đòn đáp trả thứ hai” đáng tin cậy.

Tàu ngầm mới sẽ hoạt động từ Dự án Varsha, một căn cứ ngầm kiên cố gần Visakhapatnam, được thiết kế để bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi sự giám sát vệ tinh và nguy cơ tấn công. Cơ sở này bao gồm các hầm chứa gia cố, đường hầm tiếp cận an toàn và hạ tầng dành cho các thế hệ SSBN tương lai.

INS Aridhaman là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân dài hạn của Ấn Độ. Một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula thuê từ Nga, Chakra III, dự kiến sẽ được bàn giao vào giai đoạn 2027–2028 nhằm hỗ trợ huấn luyện và hộ tống tuần tra.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận với Đức vẫn đang tiếp diễn về việc đóng 6 tàu ngầm diesel-điện tiên tiến theo chương trình Project-75(I) vốn bị trì hoãn kéo dài.

Theo IE