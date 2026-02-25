Trước ngày vía Thần Tài, nhóm cổ đông ngoại có động thái "mạnh tay" với cổ phiếu PNJ

Ngay trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết Nguyên đán), một nhóm quỹ ngoại đã có động thái mạnh với cổ phiếu PNJ, đưa tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng quan trọng và tạo điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu PNJ trong phiên 10/2, qua đó nâng tổng sở hữu từ hơn 16,7 triệu cổ phiếu (hơn 4,9%) lên 17,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5% vốn điều lệ và trở lại thành cổ đông lớn.

Giao dịch của nhóm cổ đông ngoại. Nguồn: PNJ.

Trong đó Bill & Melinda Gates Foundation Trust mua 80.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,05% lên 0,07%. DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ từ 0,16% lên 0,24%.

Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 100.000 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0,49% lên 0,52%. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua 60.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,22% lên 2,23%.

Chốt phiên 10/2, cổ phiếu PNJ dừng tại mốc 112.900 đồng/cổ phiếu, như vậy, nhóm quỹ trên đã bỏ ra khoảng 59 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, PNJ ghi nhận 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Công ty báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày PNJ lãi hơn 7,7 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 1, Chứng khoán Vietcap cho biết lãnh đạo PNJ dự báo biên lợi nhuận gộp trong năm 2026 dao động trong khoảng 20–24%, so với mức 22% theo kết quả kinh doanh năm 2025. Doanh nghiệp cho biết vẫn còn dư địa để tiếp tục tối ưu chi phí trong thời gian tới.

Niềm tin người tiêu dùng nhìn chung đã cải thiện, tuy nhiên ban lãnh đạo PNJ ghi nhận hành vi khách hàng có sự phân hóa như một bộ phận sẵn sàng chi tiêu cho trang sức thời trang như sản phẩm không thiết yếu. Trong khi nhóm khác thận trọng hơn do giá vàng đang ở mức cao.

Triển vọng nguồn cung vàng nguyên liệu trở nên tích cực hơn, được hỗ trợ bởi chính sách mua lại mới và khả năng được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vàng, dù còn chờ quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bên cạnh đó, PNJ cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, hiện đang trong quá trình chờ NHNN phê duyệt. Doanh nghiệp cũng đang làm việc với các ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép sản xuất vàng miếng, cũng như một số ngân hàng khác đang trong giai đoạn chuẩn bị, trong đó PNJ có thể tham gia với vai trò đối tác gia công.