Nổ lớn giữa trung tâm Moscow, sĩ quan cảnh sát thiệt mạng

Một vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm Moscow, dường như là nhằm vào xe tuần tra cảnh sát gần ga tàu Savyolovsky.

Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ nổ gần ga tàu Savyolovsky ở trung tâm Moscow, giới chức cho biết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h05 sáng 24/2 theo giờ địa phương, khi một thiết bị phát nổ sau khi một cá nhân chưa rõ danh tính tiếp cận một xe tuần tra của cảnh sát tại quảng trường Savyolovsky, theo thông cáo chính thức từ Bộ Nội vụ Nga.

“Theo hành động phạm tội của đối tượng, một sĩ quan đã bị thương tích không thể cứu chữa”, thông cáo nêu rõ. Hai sĩ quan khác bị thương trong vụ nổ và đã được đưa đi bệnh viện.

“Việc khám nghiệm chi tiết hiện trường tại quảng trường khu vực ga Savyolovsky cùng với phân tích hình ảnh từ camera giám sát bên ngoài đã xác định rằng thủ phạm đã tử vong tại hiện trường”, cơ quan báo chí cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát thủ đô Nga xác nhận họ đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để làm rõ toàn bộ tình tiết xung quanh vụ nổ.

Khu vực quanh ga Savyolovsky, một đầu mối giao thông lớn, đã bị phong tỏa sau sự cố, khi các điều tra viên và chuyên gia bom mìn rà soát hiện trường để tìm kiếm chứng cứ. Danh tính và động cơ của kẻ tấn công hiện vẫn chưa được xác định.

Vụ việc có điểm tương đồng với một vụ tấn công xảy ra 2 tháng trước ở phía nam Moscow. Rạng sáng ngày 24/12/2025, thanh niên 24 tuổi tên Pavel Golubenko đã tìm cách đặt một thiết bị nổ tự chế (IED) dưới một xe tuần tra cảnh sát, có thể bị ảnh hưởng bởi các đối tượng lừa đảo. Thiết bị phát nổ khi hai sĩ quan Maxim Gorbunov và Ilya Klimanov cố gắng khống chế anh ta. Cả ba người đều thiệt mạng trong vụ nổ.

Theo RT