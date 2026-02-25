Dàn ứng viên 9X ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm những ai?

Trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 có 33 ứng viên thuộc thế hệ 9X, đến từ nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khu vực công và doanh nghiệp tư nhân.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 50, công bố danh sách chính thức 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội là một trong số ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại 31 đơn vị bầu cử trên toàn thành phố, cử tri sẽ lựa chọn 125 đại biểu cho nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, trong danh sách này có 33 ứng viên sinh từ năm 1990 đến 2001 (thế hệ 9X và đầu 2000), trải rộng ở nhiều lĩnh vực từ khu vực công, giáo dục, y tế đến doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 1 (các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam) có ứng viên Nguyễn Lê Hồng Nhung (SN 1995) – Giáo viên, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Chu Văn An.

Đơn vị bầu cử số 2 (các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ) ghi nhận Lê Thùy Dương (SN 1992) – Công chức, chuyên viên Ban công tác công đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 3 (các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai) có hai ứng viên là Nguyễn Thanh Huyền (SN 1995) – Kế toán viên, Phó trưởng phòng tài chính kế toán – phụ trách kế toán Bệnh viện Thanh Nhàn; Nguyễn Anh Thu (SN 1993) – Giáo viên, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS Vân Hồ.

Đơn vị bầu cử số 4 (các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) có Lê Minh Châu (SN 1991) – dược sĩ tại cơ sở điều trị nghiện chất Trạm y tế phường Láng; Nguyễn Thành Long (SN 1992) – chuyên viên phòng kinh tế, hạ tầng đô thị tại UBND phường Láng.

Đơn vị bầu cử số 5 (các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa) có ứng viên Nguyễn Đức Trường Xuân (SN 2000) – chuyên viên tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy.

Đơn vị bầu cử số 6 (các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà) có Nguyễn Thị Trà (SN 1998) – Cán bộ, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà, Phó bí thư Đoàn TNCS HCM phường Hồng Hà.

Đơn vị bầu cử số 8 (các phường Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai) có ứng viên Lê Nguyễn Hồng Phương (SN 1994) – Giảng viên - doanh nhân, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển bất động sản.

Đơn vị bầu cử số 9 (các phường Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Định Công, Yên Sở) có Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) – Giám đốc Công ty Cổ phần Hasu No Hana. Đơn vị bầu cử số 10 (các phường Tây Tựu, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Đông Ngạc, Thượng Cát) Trần Thị Trang Linh (SN 1992) – Chuyên viên Ban xây dựng Đảng ủy phường Thượng Cát.

Đơn vị bầu cử số 11 (các phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ) có Lê Thị Thu Hương (SN 1990) – Chuyên viên văn phòng Đảng ủy phường Từ Liêm; Trần Linh Trang (SN 1992) – Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội UBND phường Tây Mỗ.

Đơn vị bầu cử số 12 (các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi) có ứng viên Đỗ Thị Như Hoa (SN 1991) – Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội; Vũ Bích Phương (SN 1991) – Chuyên viên phòng Người có công, Sở Nội vụ Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 13 (các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng) có Nguyễn Minh Thu (SN 2001) – Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc.

Đơn vị bầu cử số 14 (các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương) có Nguyễn Thị Thanh (SN 1991) – Giáo viên trường mầm non Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện.

Đơn vị bầu cử số 15 (các xã Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt...) có ứng viên Đặng Thị Bích Phượng (SN 1997) – Phó bí thư Đoàn TNCS HCM xã Minh Châu; Dương Thị Quỳnh (SN 1991) – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Vì; Phùng Thị Thanh Thơ (SN 1997) – Công chức, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Châu.

Đơn vị bầu cử số 16 (phường Chương Mỹ và các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai…) có Vũ Thị Thanh Huyền (SN 1994) – Công chức, chuyên viên Ban công tác Đoàn và thanh thiếu niên tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 17 (các phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh…) có Nghiêm Thị Chi (SN 1991) - Công chức, chuyên viên văn phòng Đảng ủy phường Thanh Liệt; Đàm Thị Thu Thủy (SN 1994) – Giáo viên trường tiểu học Ngũ Hiệp, xã Thanh Trì.

Đơn vị bầu cử số 19 (các xã Phú Xuyên, Đại Xuyên…) có ứng viên Ngô Thành Đạt (SN 2001) – Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội xã Phượng Dực; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990) - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn TNCS HCM, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Xuyên; Trần Thị Thương (SN 1991) – Chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã Phượng Dực.

Đơn vị bầu cử số 20 (các xã Thanh Oai, Bình Minh…) có Phùng Khánh Huyền (SN 1995) – Giáo viên trường THCS Thanh Thủy, xã Tam Hưng. Đơn vị bầu cử số 21 (các xã Vân Đình, Ứng Thiên…) có Lê Thị Yến (SN 1993) – Chuyên viên phòng kinh tế xã Vân Đình.

Đơn vị bầu cử số 22 (các xã Mỹ Đức, Hồng Sơn…) có ứng viên Vũ Ngọc Quyết (SN 1990) – Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Sơn. Đơn vị bầu cử số 23 (các xã Phúc Thọ, Phúc Lộc) có ứng viên Nguyễn Tiến Cường (SN 1995) – Bí thư chi đoàn TNCS HCM thôn Tích Giang 1, xã Phúc Thọ); Khuất Thị Hồng Nhung (SN 1991) – Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phúc Thọ.

Đơn vị bầu cử số 26 ( các xã Hoài Đức, An Khánh…) có Tạ Đăng Chức (SN 1993) – Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Dương Hòa; Đào Thị Hiền Thu (SN 1995) – Chuyên viên phòng kinh tế UBND xã Dương Hòa.

Đơn vị bầu cử số 27 (các xã Đan Phượng, Liên Minh…) có Nguyễn Thị Nhàn (SN 1992) – Chuyên viên phòng văn hóa xã hội UBND xã Ô Diên.

Đơn vị bầu cử số 28 (các xã Gia Lâm, Bát Tràng…) có ứng viên Nguyễn Hà Duy (SN 1996) – Phó trưởng phòng quan hệ quốc tế Văn phòng UBND TP Hà Nội; Lê Bảo Minh (SN 1992) – Chuyên viên văn phòng HĐND và UBND xã Phù Đổng.

Đơn vị bầu cử số 29 (xã Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh…) có ứng viên Nguyễn Thị Thảo (SN1991) – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh; Tô Xuân Thọ (SN 1995) – Viên chức Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 30 (các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh) có ứng viên Đỗ Vinh Quang (SN 1995) - Phó Chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group.