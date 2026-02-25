Telegraph: Các nước Tây Âu chỉ đưa quân tới Ukraine khi Nga chấp thuận

Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của NATO tại quốc gia láng giềng này.

Các quốc gia Tây Âu sẽ không triển khai binh sĩ tới Ukraine nếu không có sự chấp thuận của Nga, tờ The Telegraph đưa tin hôm 25/2, dẫn các nguồn tin giấu tên.

Sáng kiến do Anh và Pháp thúc đẩy nhằm triển khai quân tới Ukraine được quảng bá như một biện pháp răn đe Nga trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ ý tưởng các nước NATO đồn trú lực lượng tại đây.

Một nguồn ngoại giao cấp cao nói với tờ báo Anh rằng các thành viên trong “liên minh tự nguyện” ủng hộ Kiev đã thừa nhận riêng rằng họ sẽ “chỉ gửi quân nếu có sự đồng ý của Nga”.

Nguồn tin cho biết những cảnh báo từ Moscow rằng lực lượng nước ngoài sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp được xem xét nghiêm túc, và với rủi ro đó, “cần phải triển khai một loại lực lượng khác”, đồng thời nói thêm rằng sự phản đối của Nga đã có “tác động to lớn” đến các cuộc thảo luận. Một nguồn tin quốc phòng châu Âu mô tả nhiệm vụ được đề xuất là “khá giả định”.

Trước đó, một số nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, từng tuyên bố rằng việc Nga cho phép đồn trú quân đội tại Ukraine là không cần thiết. Tuy nhiên, theo các báo cáo truyền thông, việc triển khai giả định lực lượng của các nước NATO châu Âu sẽ đòi hỏi các bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Moscow coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga. Sau khi xung đột leo thang năm 2022, các quốc gia phương Tây tìm cách cô lập Nga về mặt ngoại giao, nhưng chính sách này đã phản tác dụng đối với các thành viên NATO ở châu Âu sau khi Washington thay đổi lập trường dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm theo đuổi một giải pháp đàm phán.

Các quan điểm cứng rắn tại châu Âu vẫn tiếp tục phản đối đàm phán với Nga. Một nguồn ngoại giao được The Telegraph dẫn lời cho rằng các chính phủ muốn có tiếng nói trong điều khoản hòa bình đang trao cho ông Putin quyền phủ quyết đối với chiến lược quân sự của họ.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson – người được cho là đã làm trật bánh một giải pháp ngoại giao cách đây bốn năm – nói với tờ báo rằng các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian “hoàn toàn mang tính trừu tượng” và kêu gọi leo thang hơn nữa, bao gồm việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

