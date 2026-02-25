Tổng thống Mexico cân nhắc kiện Elon Musk vì cáo buộc “chịu sự điều khiển của băng đảng”

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, tuyên bố đang xem xét khả năng khởi kiện tỷ phú công nghệ Elon Musk sau khi ông này cáo buộc bà bị các băng đảng ma túy thao túng.

Ông Musk đưa ra bình luận hôm thứ Hai, sau khi giới chức Mexico thông báo đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes – thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Ông phản hồi một bài đăng từ năm 2025, trong đó bà Sheinbaum bác bỏ khả năng phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại các băng đảng ma túy.

Trong một đoạn video, bà Sheinbaum nói: “Quay trở lại cuộc chiến chống ma túy không phải là một lựa chọn… đó là trao quyền giết người mà không cần xét xử”. Musk đáp lại rằng bà “đang nói những gì các ông trùm băng đảng của bà bảo phải nói”, đồng thời ám chỉ rằng “hình phạt cho sự bất tuân của họ còn tệ hơn cả một ‘kế hoạch cải thiện hiệu suất’”.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Ba, bà Sheinbaum cho biết bà đang “cân nhắc việc có tiến hành hành động pháp lý hay không” và “các luật sư đang xem xét vấn đề”. Bà gọi những cáo buộc cho rằng mình đứng đầu một “chính phủ ma túy” là “vô lý” và “nực cười”. Nhà lãnh đạo Mexico gần đây cũng đối mặt với chỉ trích về chính sách an ninh quốc gia trong bối cảnh bạo lực gia tăng cuối tuần qua.

Làn sóng bạo lực băng đảng lan rộng khắp Mexico sau khi trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho”, bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Mexico tại Tapalpa, bang Jalisco tuần trước.

Tổ chức của hắn được xem là một trong những mạng lưới buôn lậu ma túy quyền lực nhất Mexico và bị cáo buộc cung cấp lượng lớn fentanyl, cocaine và methamphetamine vào Mỹ. Washington đã liệt nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ năm ngoái.

Chiến dịch trên đã châm ngòi bất ổn tại Jalisco và ít nhất 8 bang khác. Các video lan truyền trên mạng cho thấy khói bốc lên từ những chiếc xe và tòa nhà thương mại bị phóng hỏa. Thành viên băng đảng chặn đường, đốt phương tiện và cướp phá cửa hàng. Các cuộc đụng độ giữa quân đội và băng đảng ma túy làm dấy lên lo ngại về khả năng tổ chức suôn sẻ 2026 FIFA World Cup dự kiến diễn ra vào mùa hè tới.

Trước đó, chiến dịch quân sự chống băng đảng năm 2006 dưới thời Tổng thống Felipe Calderon đã làm bùng phát các cuộc chiến tranh giành địa bàn đẫm máu khi các băng nhóm phân rã, kéo theo làn sóng bạo lực mà giới phân tích cho rằng vẫn góp phần gây ra tỷ lệ giết người cao tại Mexico đến nay.

Bà Sheinbaum cho biết bà kỳ vọng tình hình an ninh sẽ dần được khôi phục và bác bỏ nhận định rằng chiến dịch vừa qua báo hiệu sự quay trở lại của một chiến lược trấn áp cứng rắn hơn.

