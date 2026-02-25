Bên trong biệt thự nơi ẩn náu cuối cùng của trùm ma túy Mexico "El Mencho"

Nemesio Oseguera, tức “El Mencho”, bị tiêu diệt sau cuộc phục kích của quân đội Mexico tại Tapalpa. Hình ảnh bên trong biệt thự của trùm ma túy đã được công bố.

Trùm băng đảng ma túy khét tiếng Mexico Nemesio Oseguera, hay còn gọi là “El Mencho”, đã trải qua những giờ cuối đời trong một khu biệt thự sang trọng nằm sâu bên trong Tapalpa Country Club – khu nhà nghỉ cuối tuần khép kín dành cho giới thượng lưu ở vùng đồi bang Jalisco, miền Tây Mexico.

Căn biệt thự hai tầng số 39, với tường đá và mái ngói đỏ, được sử dụng như nơi ẩn náu kín đáo của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Kẻ này thiệt mạng hôm Chủ nhật tuần trước sau một cuộc phục kích của quân đội trong khu rừng phía sau ngôi nhà.

Giới chức lần ra cụm nhà nghỉ ngoại ô yên bình này nhờ một nguồn tin liên quan đến người tình của Oseguera.

Sân hiên tại ngôi nhà nơi trùm băng đảng ma túy Mexico "El Mencho" đã trải qua những giờ phút cuối cùng tại ngoại ô Tapalpa, Mexico. Ảnh: Reuters.

Sân hiên tại ngôi nhà nơi trùm băng đảng ma túy Mexico Nemesio Oseguera, thường được biết đến với biệt danh 'El Mencho', đã trải qua những giờ phút cuối cùng trước khi bị thương trong một cuộc đột kích của quân đội và sau đó qua đời khi đang được vận chuyển bằng trực thăng, ngoại ô Tapalpa, Mexico, ngày 24 tháng 2.

Nhà bếp bừa bộn, thuốc giảm đau và bức tượng thánh

Thực phẩm và đồ dùng nhà bếp trong nhà. Ảnh: Reuters.

Những bức ảnh được Reuters đăng tải hôm 24/2 cho thấy không gian rộng rãi với nội thất hiện đại, cửa sổ lớn nhìn ra bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận.

Bên trong biệt thự là đủ loại đồ dùng – từ thuốc giảm đau thông thường, thuốc điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, vật phẩm tôn giáo cho tới một căn bếp lộn xộn.

Thức ăn trong tủ lạnh. Ảnh: Reuters.

Hộp thức ăn mang về vứt ngổn ngang trên quầy bếp, cạnh một hộp dâu tây đã hỏng, chai tương ớt sriracha, hộp sữa và chai nước. Dưới sàn đặt hai thùng khoai tây và cà chua.

Trong tủ quần áo của một phòng ngủ lớn có vài bộ đồ được gấp gọn gàng, cùng một hàng sản phẩm chăm sóc da và nước hoa trên kệ. Nhiều gói khăn ướt trẻ em được tìm thấy trong ngăn kéo phía dưới.

Tủ quần áo chứa nhiều loại thuốc. Ảnh: Reuters.

Tủ trong một căn phòng khác chứa đầy thuốc điều trị đủ loại bệnh như đau nửa đầu, mất ngủ, trào ngược axit và nhiễm nấm, cùng một dụng cụ lăn massage mặt. Một tấm vải mang logo Mayorquin – cửa hàng trang sức cao cấp tại Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco – cũng được tìm thấy.

Các lọ Tationil Plus – một sản phẩm chống oxy hóa được quảng bá giúp bảo vệ tế bào – được đặt trong tủ đông cạnh một bảng ghi lịch dùng thuốc.

Trên bàn ăn có một hộp nhỏ được gói bằng nơ đỏ nổi bật.

Những đồ vật cá nhân trên một chiếc bàn gỗ. Ảnh: Reuters.

Một bàn thờ tạm bày các tượng thánh Công giáo, bao gồm Đức Mẹ Guadalupe – vị thánh bảo trợ của Mexico – và Thánh Jude Thaddeus, vị thánh của những hoàn cảnh tuyệt vọng. Một đoạn Kinh Thánh khẳng định niềm tin vào Chúa được viết tay trên tờ giấy trắng.

Bên trong phòng bếp bừa bộn. Ảnh: Reuters.

Biệt thự nằm ở Tapalpa – địa điểm nổi tiếng với du lịch sinh thái, rừng thông và các khu nhà nghỉ cuối tuần gần sân golf và hồ nước.

Hôm 24/2, một người làm vườn vẫn chăm sóc cây cối tại lối vào khu dân cư, và từ xa có thể nhìn thấy những cánh đồng trồng cây thùa – nguyên liệu sản xuất rượu tequila trứ danh của Mexico.

Khu vực garage ô tô của biệt thự. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc đột kích như vây hãm của quân đội hôm Chủ nhật tuần trước, nhiều xe hơi và xe tải bị đốt cháy nằm rải rác trên các con đường bao quanh khu biệt thự.

Một chiếc tủ đông lạnh đặt bên trong nhà kho. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Mexico, Oseguera đã tìm cách bỏ trốn qua khu vườn phía sau nhà để lên sườn đồi rậm cây. Ông ta bị trúng đạn trong lúc bị truy đuổi và tử vong do vết thương khi đang được trực thăng đưa đi cấp cứu.

Dù mang vẻ đẹp như tranh bưu thiếp, Tapalpa từng bị quốc tế chú ý trước đây. Cách đây một thập kỷ, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số doanh nghiệp trong khu vực, cáo buộc chúng được sử dụng để rửa tiền cho CJNG và nhánh tài chính của băng đảng này là Los Cuinis.

Theo Reuters