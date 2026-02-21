Nga hoàn tất tên lửa siêu thanh giúp mở rộng “vùng bắn an toàn” cho trực thăng Mi-28

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã hoàn tất phát triển tên lửa chống tăng có điều khiển mới Khrizantema-M, kết hợp tầm tác chiến mở rộng và khả năng bay siêu thanh. Đại diện tập đoàn High-Precision Systems cho biết loại tên lửa này được thiết kế để triển khai từ trực thăng chiến đấu và hiện đã được sử dụng trong các nhiệm vụ phòng không.

Ông giải thích rằng tầm bắn được kéo dài cho phép tổ lái máy bay mang phóng duy trì khoảng cách ngoài “vùng tiêu diệt” của các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) của đối phương nhờ khả năng khai hỏa từ cự ly xa hơn.

Khrizantema-M đã được tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rostec giới thiệu như một phần của tổ hợp vũ khí nhiều lớp dành cho trực thăng tấn công Mi-28, bổ sung cho tên lửa LMUR vốn đã được thử lửa dày đặc trong thực chiến và có tầm bắn vượt quá 25 km.

Trực thăng tấn công Mi-28. Ảnh: MW.

Bên cạnh việc trang bị cho nhiều phương tiện mặt đất, Khrizantema-M được cho là sẽ tích hợp trên trực thăng tấn công Mi-28, loại máy bay đã đóng vai trò trung tâm trong việc đối phó lực lượng thiết giáp Ukraine suốt 4 năm xung đột. Thiết kế của Mi-28 tiên phong về mức độ bảo vệ tổ lái rất cao, với buồng lái titan được bảo vệ bằng kính bọc thép và các tấm gốm có thể chịu được đạn cỡ 20 mm bắn trúng.

Dù có lớp giáp dày, Mi-28 vẫn cực kỳ cơ động, có thể đạt góc nghiêng tới 70 độ, so với mức 45–60 độ của mẫu tiền nhiệm thời Liên Xô Mi-24 mà nó được thiết kế để thay thế. Khả năng chịu tải trọng thẳng đứng 2,8G, so với 1,8G của Mi-24, cho phép Mi-28 thực hiện các vòng lượn gắt hơn.

Những đặc tính bay độc đáo này cho phép Mi-28 thực hiện các động tác nhào lộn như vòng lộn (loop) và bay theo những quỹ đạo gây nhiễu hệ thống phòng không, chẳng hạn bay ngang hoặc bay lùi ở tốc độ cao.

Tên lửa chống tăng và bệ phóng Khrizantema. Ảnh: MW.

Cùng với Ka-52 được phát triển cho Hải quân, Mi-28 là một trong những thiết kế trực thăng tấn công hoàn toàn mới hiếm hoi trên thế giới. Trong khi đó, Mi-24, Mi-35 và trực thăng tấn công chủ lực của NATO là Apache đều có nguồn gốc từ thời Chiến tranh Lạnh. Dù được bọc giáp nặng hơn Apache, Mi-28 mang được gói vũ khí lớn hơn, đồng thời nhanh và cơ động hơn đáng kể.

Mi-28 có thể mang tối đa 16 tên lửa chống tăng và tích hợp radar sóng milimet trên đỉnh trục cánh quạt, tương tự hệ thống Longbow của Apache, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Các cảm biến phụ trợ bao gồm hệ thống hồng ngoại nhìn trước (FLIR), camera truyền hình ánh sáng yếu và máy đo xa laser.

Ngoài quá trình thử nghiệm thực chiến dày đặc tại chiến trường Ukraine, Mi-28 còn tham gia các chiến dịch chống nổi dậy tại Syria và được Lực lượng vũ trang Iraq sử dụng tại Iraq.

Trực thăng tấn công Mi-28 tham chiến tại vùng Kursk của Nga năm 2024. Ảnh: MW.

Các đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy Mi-28 thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến ban đêm nhằm vào lực lượng Ukraine và đồng minh, trong đó sử dụng cảm biến nhiệt để phát hiện và tấn công cả bộ binh lẫn đơn vị thiết giáp, cũng như sử dụng tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr. Các biến thể mới của Vikhr được cho là có thể xuyên giáp dày 750 mm, và mỗi trực thăng có thể mang tới 16 quả.

Ngoài ra, tại Ukraine, Mi-28 chủ yếu sử dụng rocket 80 mm và 122 mm cùng các tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 Ataka và LMUR, đồng thời tham gia các đòn tấn công vào các cứ điểm của Ukraine dọc chiến tuyến tại các khu vực tranh chấp.

Trước đây, Nga là quốc gia duy nhất phát triển các mẫu trực thăng tấn công hạng nặng hoàn toàn mới sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, vị thế của Mi-28 và Ka-52 được dự báo có thể đối mặt thách thức khi Trung Quốc chuẩn bị đưa vào biên chế mẫu Z-21 đầy hứa hẹn, có thể trước khi thập kỷ này kết thúc.

Theo MW