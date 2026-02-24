Top 10 công cụ AI hữu ích nhất để tăng năng suất làm việc

AI không phải là vạn năng, nhưng nếu dùng đúng công cụ, hiệu suất làm việc có thể tăng lên rõ rệt. Các chuyên gia đã tuyển chọn 10 công cụ AI thiết thực, dễ sử dụng nơi công sở, giúp người dùng tìm ra “bộ tăng tốc” phù hợp nhất.

ChatGPT – Quản lý và phối hợp dự án

ChatGPT đã trở thành một công cụ AI được sử dụng rộng rãi, nhưng nhiều người lại bỏ qua tính năng quan trọng "dự án" (project) của nó. Các nhân viên văn phòng thường xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc, khi lịch sử hội thoại tích lũy ngày càng nhiều, việc truy xuất nội dung cũ trở nên khó khăn. Tính năng "dự án" giải quyết hoàn hảo vấn đề này.

Các “dự án” hoạt động như các thư mục thông minh, phân loại rõ ràng các nội dung công việc khác nhau. Chúng không chỉ quản lý tập trung các nhật ký hội thoại liên quan mà còn cho phép tạo cơ sở dữ liệu chuyên dụng, chẳng hạn như phân loại rõ ràng từng công việc, tập trung quản lý các cuộc hội thoại liên quan, tạo “kho dữ liệu riêng” (tải lên báo cáo cũ, tài liệu tham khảo…) và thiết lập phong cách AI khác nhau cho từng dự án. Nó hoạt động như một trợ lý cá nhân.

ChatGPT là công cụ AI được sử dụng rộng rãi nhất. Ảnh: LTN.

Gemini – Tích hợp hệ sinh thái Google

Gemini cũng là công cụ AI toàn diện như ChatGPT, nhưng có thế mạnh riêng. Nhiều người dùng cho biết Gemini vượt trội trong xử lý hình ảnh, chẳng hạn như xóa nền và chỉnh sửa đơn giản, với tỷ lệ thành công cao hơn ChatGPT. Điều này khiến nó trở thành cứu cánh cho những người làm việc văn phòng không biết cách sử dụng các công cụ như Adobe Photoshop. Nhược điểm duy nhất là nó vẫn dễ tạo ra các ký tự bị lỗi khi xử lý chữ tượng hình như Hán tự phồn thể.

Một ưu điểm khác của Gemini là khả năng tích hợp sâu rộng với hệ sinh thái Google. Người dùng thường xuyên các dịch vụ như Google Docs, Gmail và Google Drive có thể truy cập trực tiếp Gemini từ bên trong các dịch vụ này, loại bỏ sự bất tiện khi phải chuyển đổi cửa sổ.

NotebookLM – Trợ lý ghi chú AI

NotebookLM, một trợ lý ghi chú AI, rất dễ sử dụng. Tải lên các tệp PDF, tài liệu Word hoặc bản ghi âm, thậm chí dán liên kết video YouTube… AI sẽ tự động sắp xếp chúng thành các bản tóm tắt văn bản và nhanh chóng xác định các điểm chính thông qua định dạng hỏi đáp. Điều này rất tiện lợi cho nhân viên văn phòng khi sắp xếp biên bản cuộc họp và cho sinh viên khi cần xử lý lượng lớn dữ liệu học thuật để viết luận.

Gemini rất tiện lợi khi được tích hợp vào hệ sinh thái Google. Ảnh: LTN.

Điểm mạnh của NotebookLM không chỉ nằm ở độ chính xác cao của bản ghi và tóm tắt, mà còn ở khả năng cho phép người dùng trực tiếp chia sẻ toàn bộ notebook với người khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác nhóm. Nó cũng có thể được mở rộng để tạo tóm tắt âm thanh, tóm tắt video, đồ họa thông tin và bài thuyết trình, cung cấp khả năng hậu kỳ toàn diện. Tuy nhiên, hạn chế của nó là mỗi notebook hoạt động độc lập và AI không thể truy cập nội dung giữa các notebook.

Perplexity – Công cụ tìm kiếm AI

Perplexity là một công cụ tìm kiếm đàm thoại được hỗ trợ bởi chatbot AI, tập trung vào tìm kiếm thời gian thực và tóm tắt nhanh các điểm chính. Khi người dùng nhập câu hỏi, nó sẽ hiểu câu hỏi và tìm kiếm thông tin công khai trực tuyến. Sau khi tổng hợp nhiều nguồn, nó cung cấp câu trả lời ngắn gọn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhấp vào liên kết và đọc các bài báo dài.

Câu trả lời của Perplexity cung cấp trích dẫn nguồn minh bạch, liệt kê rõ ràng các tài liệu tham khảo để dễ dàng xác minh và đọc thêm. Phạm vi tìm kiếm rất rộng, bao gồm cả các trang web trong nước và quốc tế, về cơ bản bổ sung thêm một trợ lý AI tập trung vào quá trình tìm kiếm. Hơn nữa, nó hỗ trợ hiểu ngữ cảnh và cho phép đặt câu hỏi tiếp theo. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế phản hồi của nó hơi “bảo thủ” (quá thận trọng) đối với các chủ đề chuyên sâu hoặc những chủ đề yêu cầu phân tích sâu.

Perplexity - công cụ tìm kiếm minh bạch, đáng tin cậy. Ảnh: LTN.

Gamma – Tạo slide thuyết trình chỉ với một câu lệnh

Tính năng chính của Gamma là "tạo bài thuyết trình chỉ với một cú nhấp chuột", và nó cũng có thể được sử dụng để tạo các trang web một trang. Bằng cách nhập các lệnh văn bản đơn giản, một bài thuyết trình hoàn chỉnh có thể được tạo nhanh chóng, rất thân thiện với người dùng ngay cả đối với những người không có kiến ​​thức về thiết kế.

Ví dụ, nhập lệnh văn bản "xu hướng điện thoại thông minh năm 2026", và thiết lập số trang thuyết trình cùng các yêu cầu khác, hệ thống sẽ tự động tạo dàn ý văn bản và áp dụng mẫu có sẵn. Hình ảnh trong bài có thể được tải lên thủ công hoặc tạo bởi AI. Sau khi hoàn thành, nội dung vẫn có thể được tinh chỉnh thủ công. Phong cách thiết kế bố cục tương đối chuẩn hóa, các chức năng đủ đối với các bài thuyết trình cuộc họp hoặc đề xuất nhanh chóng của nhân viên văn phòng thông thường, giúp tiết kiệm thời gian tạo bài thuyết trình một cách hiệu quả.

Gamma công cụ tạo slide hữu hiệu. Ảnh: LTN.

Canva - Công cụ thiết kế AI toàn diện

Canva cũng là công cụ trình bày bằng AI phổ biến, nhưng điểm mạnh là cung cấp sự linh hoạt hơn trong thiết kế tiếp theo và thư viện tài nguyên khổng lồ, biến nó thành một nền tảng thiết kế toàn diện.

Suno giúp sáng tác và trình diễn các ca khúc. Ảnh: LTN.

Canva cũng hỗ trợ "tạo bài thuyết trình chỉ với một cú nhấp chuột", sử dụng định dạng hộp thoại cho phép người dùng nhanh chóng tạo nội dung bằng cách nhập yêu cầu của họ. Một điểm nổi bật khác là khả năng tích hợp trực tiếp với ChatGPT. Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT hỗ trợ tạo dàn ý bài thuyết trình, sau đó kết nối với Canva. Toàn bộ quá trình có thể được hoàn thành trong ChatGPT mà không cần chuyển sang Canva. Chỉ cần bật Canva trong phần tính năng ứng dụng của cài đặt ChatGPT. Tuy ngôn ngữ tài khoản Canva cần được chuyển sang tiếng Anh để tích hợp thành công, nhưng điều này không ảnh hưởng đến các thao tác tạo nội dung tiếng Việt trong ChatGPT.

Suno – Sáng tác nhạc bằng AI

Suno là một công cụ sáng tạo dành cho việc tạo nhạc bằng AI. Mặc dù giao diện chỉ hỗ trợ tiếng Anh, nhưng thiết kế tổng thể rất đơn giản, cho phép ngay cả những người không thông thạo tiếng Anh cũng có thể sử dụng. Chỉ cần nhập lời bài hát, chọn phong cách và giọng hát, có thể tạo ra một bài hát tiếng Việt với giọng hát do AI thể hiện. Trong phiên bản miễn phí, hệ thống tự động tạo ra hai bài hát để người dùng lựa chọn. Các bài hát hoàn chỉnh cũng cung cấp một số tùy chọn tinh chỉnh, chẳng hạn như nhịp độ. Mặc dù một số tính năng nâng cao yêu cầu trả phí để mở khóa, nhưng phiên bản miễn phí đã mang lại trải nghiệm rất thú vị và là một công cụ tiết kiệm thời gian cho các nhà tiếp thị, biên tập viên mạng xã hội và người tạo video.

Cần lưu ý các bài hát được tạo ra trong phiên bản miễn phí bị cấm sử dụng cho mục đích thương mại. Đối với bản trả phí, các bài hát đã tạo thuộc về người dùng, bao gồm cả quyền sử dụng thương mại.

Notion – Ghi chú và quản lý công việc hiệu quả

Notion là nền tảng ghi chú dạng mô-đun, giống một cuốn sổ trắng linh hoạt. Notion phù hợp cho: Xây dựng cơ sở dữ liệu thay vì ghi chú tĩnh, sắp xếp lượng thông tin lớn. Những người thích tùychỉnh, tích hợp Notion AI giúp tóm tắt, sinh nội dung, chỉnh sửa văn bản.

Napkin AI giúp chuyển văn bản thành sơ đồ trực quan. Ảnh: LTN,

DeeVid AI – Chuyển ảnh thành video

DeeVid AI là một nền tảng tạo video bằng AI cung cấp nhiều chức năng đa dạng, bao gồm chuyển đổi hình ảnh thành video và văn bản thành video. Ví dụ, với tính năng chuyển đổi hình ảnh thành video, người dùng có thể tải lên hình ảnh của riêng họ hoặc để hệ thống tạo hình ảnh bằng AI, hoàn thành quá trình sản xuất video chỉ với một cú nhấp chuột; Việc chuyển đổi văn bản thành video chỉ đơn giản là nhập thông tin cần thiết.

Bản miễn phí khá đầy đủ; bản trả phí từ 14 USD/tháng cho phép sử dụng thương mại. Tuy nhiên, người dùng phải tự kiểm tra vấn đề bản quyền hình ảnh.

Napkin AI – Biến chữ thành infographic

Napkin AI giúp chuyển văn bản thành sơ đồ trực quan. Chỉ cần nhập nội dung, hệ thống sẽ tự phân tích và tạo infographic có cấu trúc rõ ràng.

Phù hợp cho: Tóm tắt trọng điểm, slide thuyết trình, soạn tài liệu giảng dạy. Nếu cần phong cách thiết kế cầu kỳ, đây có thể không phải công cụ tối ưu, nhưng mục tiêu chính là “giúp thông tin rõ ràng, dễ hiểu”.

Tóm lại, biết tận dụng AI có thể giúp cho hiệu suất làm việc tăng đáng kể. Sau khi sử dụng thành thạo, người dùng có thể cân nhắc liệu có nên đăng ký gói trả phí hay không.

Theo Creaders, LTN