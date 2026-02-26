Dấu hiệu nhận biết app chỉnh ảnh không an toàn

Việc dùng app chỉnh ảnh tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư và hình ảnh bị lạm dụng nếu người dùng thiếu cẩn trọng.

Điểm đáng lo của một ứng dụng không nằm ở bộ lọc đẹp hay xấu, mà ở việc app xin quyền gì và xử lý dữ liệu ra sao. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cần cảnh giác.

Dấu hiệu dễ thấy nhất là app đòi quyền truy cập quá rộng. Một ứng dụng chỉ thêm hiệu ứng hoặc chỉnh màu nhưng lại yêu cầu truy cập toàn bộ thư viện ảnh, vị trí, danh bạ, thậm chí quyền đọc dữ liệu thiết bị là không tương xứng với chức năng. Nhiều người bấm đồng ý theo thói quen mà không nhận ra mình đã mở quyền cho app xem nhiều hơn mức cần thiết.

Nếu app chỉnh ảnh yêu cầu quyền truy cập vượt phạm vi kho ảnh, đó là một dấu hiệu bất thường. Ảnh: Android Guides.

Dấu hiệu tiếp theo là nguồn tải và nhà phát triển không rõ ràng. App xuất hiện qua link quảng cáo, file cài đặt ngoài kho chính thống hoặc bản tùy biến thường có mức rủi ro cao. Ngay cả khi tải trong kho ứng dụng, người dùng vẫn nên kiểm tra tên nhà phát triển, lịch sử cập nhật và các đánh giá tiêu cực.

Một dấu hiệu quan trọng khác là chính sách quyền riêng tư mập mờ. Nếu app không nói rõ thu thập dữ liệu gì, lưu bao lâu, có chia sẻ cho bên thứ ba hay không, người dùng gần như không có cơ sở để kiểm soát vòng đời hình ảnh.

Cuối cùng là những dấu hiệu bất thường khi sử dụng như quảng cáo dày đặc, yêu cầu đăng nhập lạ, liên tục gợi ý cấp thêm quyền, hoặc ứng dụng nóng máy và hao pin bất thường. Chỉ riêng các biểu hiện này cũng đủ để bạn dừng lại, kiểm tra và cân nhắc gỡ bỏ.

Cần kiểm tra nguồn gốc của ứng dụng để tránh tải nhầm ứng dụng chứa mã độc. Ảnh: The Elm.

Những cảnh báo về rò rỉ dữ liệu ảnh

Các cảnh báo về dữ liệu không chỉ là lý thuyết. Có những trường hợp người dùng không bị lộ vì bị hack, mà vì hệ thống của ứng dụng thiết kế kém an toàn.

Đầu năm 2026, Cybernews đưa tin về một ứng dụng Android có tên Video AI Art Generator and Maker để lộ kho lưu trữ đám mây do cấu hình sai, khiến lượng lớn tệp media bị truy cập công khai, bao gồm khoảng 2 triệu ảnh và video người dùng tải lên.

Ứng dụng tạo video bằng AI làm lộ khoảng 2 triệu ảnh và video mà người dùng tải lên. Ảnh: Cybernews.

Một rủi ro khác là ảnh khuôn mặt có thể bị thu thập quy mô lớn mà người dùng không hay biết. Tháng 3/2025, Reuters đưa tin về vụ kiện tập thể liên quan Clearview AI, công ty bị cáo buộc thu thập ảnh khuôn mặt mà không có sự đồng ý. Dù không phải app chỉnh ảnh, vụ việc cho thấy dữ liệu khuôn mặt rất nhạy cảm, dễ phát sinh tranh chấp pháp lý và khó kiểm soát nếu bị thu thập hàng loạt.

Ngay cả các ứng dụng ảnh tưởng như vô hại cũng từng bị cơ quan quản lý nhắc đến vì cách dùng dữ liệu. Năm 2021, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ công bố thỏa thuận với Everalbum, yêu cầu công ty phải xin đồng ý rõ ràng trước khi dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt và phải xóa dữ liệu cùng mô hình thuật toán được xây dựng từ dữ liệu thu thập không đúng cách.

Đáng lo nhất là rủi ro từ app giả mạo và mã độc núp bóng ứng dụng. Kaspersky từng công bố chiến dịch SparkKitty, trong đó mã độc có thể âm thầm gửi ảnh từ điện thoại nạn nhân về máy chủ của kẻ tấn công. Nói đơn giản, cài nhầm app độc hại có thể khiến ảnh trong máy bị lấy đi mà bạn không hay biết.

Ảnh gương mặt là dữ liệu nhạy cảm và tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập quy mô lớn. Ảnh: Analytics Dimag.

Nhìn chung, để dùng app chỉnh ảnh an toàn hơn, hãy tải từ nguồn chính thống, kiểm tra nhà phát triển và đánh giá, đồng thời chỉ cấp quyền tối thiểu. Nếu thấy dấu hiệu bất thường, nên dừng lại, gỡ cài đặt và chọn ứng dụng khác.