Slovakia ngừng cấp điện cho Ukraine sau khi ra "tối hậu thư"

Bratislava cho biết họ đã thực hiện biện pháp đáp trả tương xứng với Kiev sau khi nguồn cung dầu Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Bratislava đã ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi Kiev khôi phục dòng chảy dầu Nga sang Slovakia thông qua đường ống Druzhba, đồng thời cảnh báo sẽ có “những bước đi đáp trả tiếp theo”.

Thủ tướng đưa ra thông báo này hôm đầu tuần, khi tối hậu thư mà ông gửi tới Kiev vào cuối tuần trước nhằm yêu cầu nối lại hoạt động của đường ống thời Liên Xô đã hết hạn. Đường ống Druzhba, kết nối Nga với Slovakia và Hungary, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1. Kiev cho rằng tuyến đường ống bị hư hại do các cuộc không kích của Nga, điều mà Moscow bác bỏ.

Cả Slovakia và Hungary đều cáo buộc Ukraine cố tình giữ lại nguồn cung vì động cơ chính trị và đe dọa trả đũa. Khi công bố quyết định dừng cấp điện cho Ukraine, ông Fico nhấn mạnh rằng hành động của Ukraine là “một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị nhằm tống tiền Slovakia”.

“Nguyên tắc có đi có lại là quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Do đó, phản ứng đầu tiên của chính phủ trước các hành động thù địch của Tổng thống Ukraine dưới hình thức dừng cung cấp điện khẩn cấp là hoàn toàn phù hợp”, ông Fico tuyên bố, đồng thời cảnh báo sẽ có “những bước đi đáp trả tiếp theo” nếu nguồn cung dầu không được nối lại.

Ukraine ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu điện để ổn định lưới điện quốc gia, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng của nước này. Theo ông Fico, riêng trong tháng 1 năm nay, Ukraine đã nhận lượng điện từ Slovakia gấp đôi tổng lượng mà nước này nhận trong suốt năm 2025.

Động thái đáp trả diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hungary phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu đối với Nga, cũng như khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD) dành cho Ukraine. Budapest gắn hai quyết định phủ quyết này với bế tắc liên quan đến đường ống Druzhba, cáo buộc Kiev áp đặt “lệnh phong tỏa dầu mỏ” đối với nước này và “tống tiền”.

Tuần trước, cả Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ đình chỉ xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống Druzhba hoạt động trở lại. Budapest cũng cân nhắc khả năng cắt nguồn cung điện khẩn cấp cho Ukraine.

Theo RT