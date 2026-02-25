Masterise bất ngờ bán cổ phần tại công ty hàng không mới thành lập

Cụ thể, Tập đoàn Masterise không còn là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng vốn điều lệ vẫn được giữ nguyên, không thay đổi. 3 cá nhân được ủy quyền toàn bộ số cổ phần công ty gồm ông Vũ Hoàng Long, ông Trần Hoài Việt Anh và bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Masterise thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng. Động thái thành lập doanh nghiệp hàng không diễn ra trong bối cảnh Masterise được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty hàng không này đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề, trọng tâm là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty do ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982) đảm nhiệm. Ông Long được biết đến là nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng giữ vai trò thành viên HĐQT tại CTCP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) và CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Trước đó, ông Long từng làm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (Mã: PXL) - công ty con của Hạ tầng Gelex. Tuy nhiên, ông đã từ nhiệm tại Dầu Khí Long Sơn từ đầu tháng 2 với lý do cá nhân.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/2, HĐQT CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) thông qua phương án tham gia góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Hạ tầng Gelex sẽ tham gia góp vốn với tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án. Mục tiêu của khoản đầu tư này là nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án hạ tầng giao thông cốt lõi.

Cùng ngày, HĐQT Hạ tầng Gelex đã thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng gần 2.900 tỷ đồng từ đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu cuối năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ dùng 488 tỷ đồng góp vốn vào công ty thực hiện dự án sân bay Gia Bình trong quý I/2026. Với phương án cũ, họ dự kiến chi 488 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP HCM.