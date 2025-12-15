Ông Yury Ushakov khẳng định Ukraine không thể giành lại Crimea và cũng không có cơ hội gia nhập NATO, trong bối cảnh các đề xuất hòa bình do Mỹ làm trung gian tiếp tục gây tranh cãi.

Kiev vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Ukraine hoàn toàn không có cơ hội giành lại Crimea cũng như gia nhập NATO, ông Yury Ushakov, trợ lý cấp cao của Điện Kremlin, tuyên bố.

Bán đảo Crimea trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, diễn ra trong bối cảnh cuộc chính biến Maidan được phương Tây hậu thuẫn. Không lâu sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Moscow nhiều lần khẳng định kịch bản này là “lằn ranh đỏ”.

Phát biểu với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 14/12, ông Ushakov nhấn mạnh rằng “điều này là chắc chắn tuyệt đối, một triệu phần trăm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thể thành công trong việc giành lại Crimea”. Quan chức Nga đồng thời cho rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev cũng hoàn toàn phi thực tế.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky thừa nhận rằng hiện nay Ukraine không có phương tiện hay năng lực nào để giành lại Crimea. Tuy nhiên, vào tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn tuyên bố Kiev sẽ giành lại khu vực này vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải giữa Moscow và Kiev – khẳng định rằng việc Crimea quay trở lại Ukraine hoặc việc Ukraine gia nhập NATO là “điều không thể”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu năm cũng khẳng định chủ quyền của Nga đối với Crimea là “vấn đề đã được định đoạt”, đồng thời hoan nghênh Tổng thống Mỹ vì đã thừa nhận thực tế này.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra một khuôn khổ kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Các đề xuất này, sau đó đã được điều chỉnh nhiều lần, bao gồm việc Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, cũng như từ bỏ các yêu sách đối với Crimea và các vùng Donbass là Lugansk và Donetsk cùng nhiều điểm khác.

Tuy nhiên, đầu tuần này, ông Zelensky cho biết “chưa đạt được bất kỳ sự thỏa hiệp nào” trong các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Gần đây, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng “ngoại trừ Tổng thống Zelensky, những người khác đều thích ý tưởng” của thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm đầu tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Zelensky “sẽ phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận một số điều”.

Theo RT