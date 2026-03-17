Ông Trump yêu cầu hoãn chuyến thăm Trung Quốc do chiến tranh với Iran

Tổng thống Trump nói ông muốn gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng phải hoãn chuyến đi vì chiến tranh, mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 theo giờ Washington cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc hoãn chuyến thăm của ông ​​tới nước này vốn ban đầu dự kiến ​​bắt đầu vào cuối tháng 3, khoảng một tháng.

Chính phủ Mỹ và Trung Quốc ban đầu dự kiến ​​ông Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 và hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng ông đang phối hợp chuyến đi tới Trung Quốc và rất hy vọng chuyến đi sẽ diễn ra, nhưng vì cuộc chiến đòi hỏi ông phải ở lại Washington, nên ông đã yêu cầu Trung Quốc hoãn lại một chút, nhưng không quá lâu, và mong muốn được gặp lại Trung Quốc.

Trump tuyên bố rằng ông đã tham khảo ý kiến ​​phía Trung Quốc, nói rằng: "Tôi thực sự muốn đi, nhưng vì chiến tranh, tôi muốn ở lại đây", và rằng ông có "mối quan hệ rất tốt" với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, việc hoãn cuộc gặp được mong đợi giữa ông với ông Tập Cận Bình không phải là một trò chơi thao túng.

Ông nói: "Không có mánh khóe nào cả, không phải là cảm giác 'Ôi Chúa ơi, tôi đang chờ đợi'. Rất đơn giản, chúng ta đang trong cuộc chiến, và tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải ở lại đây".

Trước đó, Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ hủy chuyến thăm Bắc Kinh nếu Trung Quốc không hỗ trợ về vấn đề hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng chuyến đi tới Trung Quốc của Trump có thể bị hoãn lại, nhưng không phải để gây áp lực lên Trung Quốc, mà là vì vấn đề chiến tranh.

Về việc triển khai tàu để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vào ngày 15/3 ông Trump đã ám chỉ rằng ông "có thể hoãn" chuyến thăm nếu Trung Quốc không cung cấp hỗ trợ. Tuy nhiên hôm 16/3, ông Trump không đề cập đến việc triển khai tàu như một lý do hoãn chuyến thăm.

Nếu ông Trump đến thăm Trung Quốc, đó sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ thứ hai kể từ khi bắt đầu vào tháng 1/2025. Ông Trump và ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tiếp theo, các vấn đề như Đài Loan và sự mất cân bằng thương mại có thể sẽ được đưa ra thảo luận.

Trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 4/2, ông Tập Cận Bình đề nghị Mỹ nên ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Hãng Reuters đầu tháng 3 đưa tin rằng chính quyền Trump đã xem xét việc bán thêm vũ khí cho Đài Loan và có thể sẽ phê duyệt chúng sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump.

Theo Dongfang, Zaobao