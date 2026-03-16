Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump có thể bị hủy

Cuộc chiến tại Iran đang diễn ra căng thẳng. Trước đó, các thông tin từ Bắc Kinh và Washington cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 15/3 theo giờ Mỹ, ông cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ – Trung có thể sẽ bị hoãn, mà không nói rõ thời gian hoãn là bao lâu.

Ông Trump cho biết, trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc để tái mở eo biển Hormuz, cuộc hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này có thể bị hoãn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 8 phút với phóng viên tờ Financial Times của Anh, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc sẽ đưa ra phản hồi về việc hỗ trợ đảm bảo lưu thông an toàn tại eo biển Hormuz trước khi ông tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập.

Ông nhấn mạnh rằng 90% lượng dầu của Trung Quốc được vận chuyển qua eo biển này, nên nước này cần có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tuyến đường hàng hải. Ông cảnh báo rằng nếu phải đến khi diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Tập mới biết lập trường của Trung Quốc thì đã quá muộn.

Ông Trump cũng kêu gọi Trung Quốc giúp đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh rằng, khác với Mỹ, eo biển Hormuz cực kỳ quan trọng đối với châu Âu và Trung Quốc, vì cả hai đều phụ thuộc vào dầu mỏ từ vùng Vịnh, và những nước được hưởng lợi từ eo biển này phải có trách nhiệm đảm bảo không xảy ra sự cố nào. Ông cho rằng Trung Quốc cần tham gia hỗ trợ, vì 90% lượng dầu của nước này phải vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, trong khi trả lời phỏng vấn, ông Trump cũng yêu cầu NATO hỗ trợ Mỹ, nhấn mạnh rằng Mỹ vốn không bắt buộc phải giúp NATO trong vấn đề Ukraine, nhưng Mỹ đã giúp, giờ thì “xem NATO có đáp lại hay không”. Ông Trump dọa dẫm: “Nếu không có phản hồi, hoặc phản hồi tiêu cực, tôi cho rằng điều này sẽ rất bất lợi cho tương lai của NATO”.

