Iran lần đầu tung tên lửa đạn đạo siêu thanh Sejil-2 tham chiến

Iran lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Sejil-2 trong đợt phản công thứ 54 nhằm vào căn cứ Mỹ, Israel, và các mục tiêu chiến lược khác.

Đối mặt với các cuộc không kích liên tục của Mỹ và Israel, Iran vẫn duy trì nhịp độ phản công. Theo truyền thông nước ngoài, từ đêm 14 đến ngày 15/3, Iran liên tiếp thực hiện 8 đợt phản công, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công các căn cứ Israel và Mỹ.

Trong các đợt phản công này, ngoài các loại tên lửa thường xuất hiện trước đây như: tên lửa đạn đạo tầm trung uy lực lớn như “Kheibar Shekan”, “Khoramshahr”, tên lửa siêu thanh “Fattah”, tên lửa đạn đạo “Emad” và tên lửa hành trình “Qader-380”; lần này Iran đã lần đầu tiên đưa vào sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Sejil-2, được cho là phiên bản cải tiến của loại tên lửa này.

Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo Sejil-2

Theo mô tả trước đây của quân đội Iran, phiên bản cải tiến của tên lửa Sejil được trang bị mồi nhử (decoy), giúp tăng khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ và có sức hủy diệt rất lớn. Khi đánh trúng mục tiêu, hiệu quả phá hủy rất khủng khiếp.

Trong video công khai về đợt phản công thứ 54 trong chiến dịch “Real Promise-4” (Lời hứa chân thực 4) của Iran tên lửa Sejil lần đầu xuất hiện.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Sejil là tên lửa 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, hiện là tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến nhất của Iran. Lần này, Iran còn nhấn mạnh đã sử dụng phiên bản cải tiến của nó.

Quân đội Iran tuyên bố các vũ khí này chủ yếu được dùng để tấn công các căn cứ quân sự ở phía bắc Israel, các căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư, cơ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain và các vị trí đồn trú của quân đội Mỹ tại Iraq.

Trong số này, chiến quả đáng chú ý nhất là tấn công căn cứ không quân Prince Sultan tại Arab Saudi, theo ảnh do Iran công bố, các công trình phòng thủ của căn cứ này đã bị phá hủy trong đợt tấn công “Real Promise 4”, đợt thứ 51.

Hình ảnh Iran công bố về sức phá hoại của tên lửa Iran tại căn cứ không quân Prince Sultan trong đợt phản công thứ 51. Ảnh: QQnews.



Một ảnh khác do Iran công bố cho thấy, sau vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 14/3, khi đám cháy được dập tắt, một radar Giraffe-1X đa nhiệm 3D do Công ty Thụy Điển Saab chế tạo đã bị phá hủy.

Radar Saab Giraffe-1X chuyên dụng chống UAV của Thụy Điển mới được Mỹ mua năm 2025, giao hàng đầu năm 2026, cho thấy tốc độ triển khai rất nhanh. “Giraffe-1X” thuộc băng tần X, theo tiêu chuẩn IEEE/X, mã NATO I, tầm phát hiện UAV từ khoảng cách xa tới 75 km. Ưu điểm của hệ thống này là nhỏ gọn, nặng chưa tới 300 kg, có thể đặt trên xe nhỏ hoặc tàu, thích hợp phát hiện mối đe dọa từ trên không (thường là UAV), đồng thời dùng làm radar theo dõi pháo binh.

Sejil (hay Sejjil) trong tiếng Ba Tư ám chỉ sức hủy diệt dữ dội, là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn của Iran. Sejil được phát triển để thay thế các tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng Shahab. Theo nguồn từ Lầu Năm Góc (Mỹ), đặc điểm kỹ thuật của Sejil tương đồng với các tên lửa Ashura, Ghadr-110 và Samen.

Hình ảnh radar Giraffe-1X đa nhiệm 3D do Công ty Thụy Điển Saab chế tạo đặt trên nóc Sứ quán Mỹ ở Iraq bị phá hủy. Ảnh: QQnews.



Việc phát triển tên lửa Sejil có thể bắt đầu vào cuối những năm 1990, dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ các chương trình tên lửa trước đây của Iran, đặc biệt là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Zelzal (SRBM).

Về thiết kế, theo Jane's Information Group, ngoài số tầng tên lửa và việc sử dụng nhiên liệu rắn, các chi tiết về thiết kế chưa được công bố. Ông Uzi Rubin, cựu giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa đạn đạo Israel, nhận định: “Khác với các tên lửa Iran khác, Sejil không giống bất kỳ công nghệ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên, Nga, Trung Quốc hay Pakistan. Nó thể hiện một bước tiến đáng kể trong năng lực tên lửa của Iran”.

Ông cũng cho rằng Sejil-1 “đã đưa Iran vào danh sách các nước có tên lửa nhiều tầng, có nghĩa là họ đang trên đường phát triển khả năng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)”.

Tên lửa Sejil sử dụng nhiên liệu rắn tổng hợp, và khác với tên lửa Shahab-3 chỉ phóng thẳng đứng, Sejil có thể phóng theo góc thay đổi. Với vũ khí này, các đối thủ tiềm năng của Iran gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó, vì tên lửa nhiên liệu rắn có thể phóng bất ngờ hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, khó bị tấn công trước khi phóng.

Iran tuyên bố rằng nếu phóng từ thành phố Natanz, tên lửa có thể bắn tới Tel Aviv trong chưa đầy 7 phút. Ngày 18/6/2025, trong cuộc chiến Iran – Israel lần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa Sejil-1 vào Israel; nhưng Israel cho biết tên lửa này đã bị họ đánh chặn thành công, các mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây hư hại nhẹ cho một xe.

Hình ảnh truyền thông Iran công bố chụp vụ phóng tên lửa siêu thanh Sejil. Ảnh: Tasnim.



Các biến thể của Sejil

Phiên bản gốc Sejil-1 có 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, phóng từ mặt đất, tầm bắn khoảng 2.400 km, được phát triển dựa trên tên lửa Ghadr-110, thử nghiệm thành công vào ngày 13/11/2008, cho phép Iran tấn công các mục tiêu ở Israel và Đông Nam châu Âu.

Phiên bản Sejil-2, được Iran thử nghiệm thành công ngày 16/12/2009. Tháng 9/2018, IRGC công bố đã sở hữu khoảng 10.000 tên lửa Sejil-2. Quân đội Iran tuyên bố trong trường hợp bất khả kháng, các tên lửa này sẽ được sử dụng theo cách tấn công bão hòa nhằm tràn ngập Israel.

Theo Baidu, tên lửa Sejil-2 có chiều dài 18 m, đường kính 1,25 m, trọng lượng khi phóng 23,6 tấn, trọng lượng đầu đạn 700 kg. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km, tốc độ đạt Mach 14, tương đương 17.151 km/h, có thể mang tải trọng 500–1.000 kg. Sejil-2 còn có khả năng phóng cơ động, thường được giấu trong thành phố tên lửa ngầm, khi chiến đấu có thể thay đổi vị trí phóng để tránh trinh sát và không kích của đối phương.

Tên lửa Sejil-1 của Iran. Ảnh: Sohu.



Iran cũng có thể có phiên bản Sejil-3. Theo CSIS, có thông tin chưa được xác nhận về việc Iran đã phát triển Sejil-3 với cấu trúc 3 tầng, tầm bắn tối đa 4.000 km, và trọng lượng phóng lên tới 38.000 kg.

Theo QQnews, Baidu