Bị UAV Iran tấn công, sân bay Dubai tạm thời đóng cửa

Sân bay Dubai sáng 16/2 phải đóng cửa tạm thời sau vụ cháy do UAV Iran tấn công, phản ánh tình hình căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng lớn đến hàng không quốc tế.

Chính quyền thành phố Dubai hôm nay (16/3) cho biết Sân bay Quốc tế Dubai (Dubai International Airport) – một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới – đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay cất và hạ cánh do một bồn xăng sáng cùng ngày bị cháy do máy bay không người lái tấn công.

Theo hãng tin AFP, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết sự cố này đã ảnh hưởng do một bồn chứa nhiên liệu bị đánh trúng. Cơ quan này sau đó bổ sung rằng lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và hiện chưa ghi nhận thương vong.

Ngoài ra, cùng ngày 15/3, Sân bay Quốc tế Baghdad tại Iraq cũng đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến 5 người bị thương.

Văn phòng Truyền thông Dubai viết trên nền tảng mạng xã hội X: “Cục Hàng không Dân dụng Dubai (Dubai Civil Aviation Authority) thông báo, để phòng ngừa rủi ro, Sân bay Quốc tế Dubai đã tạm dừng các chuyến bay cất và hạ cánh nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách và nhân viên”.

Iran đã phóng hơn 1.800 tên lửa và máy bay không người lái vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhiều nhất trong số các quốc gia bị tấn công trong cuộc xung đột này. Mặc dù hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn phần lớn các mục tiêu bay, nhưng giao thông hàng không tại trung tâm tài chính này vẫn rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Hôm 11/3, Văn phòng Truyền thông Dubai từng cho biết hai máy bay không người lái đã rơi gần sân bay, khiến 4 người bị thương.

Sau khi Mỹ và Israel phối hợp tiến hành các cuộc không kích khiến lãnh đạo Iran chịu tổn thất nặng nề, Iran ngoài việc nhắm vào các tài sản của Mỹ còn bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, ảnh hưởng đến các địa danh, sân bay, cảng biển và cơ sở dầu khí quanh Vịnh Ba Tư.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết kể từ khi chiến sự bùng nổ nước này đã có 6 người thiệt mạng, gồm 4 dân thường và 2 quân nhân. Hai quân nhân này tử vong trong một vụ rơi trực thăng do sự cố kỹ thuật.

Trong một diễn biến liên quan đến cuộc chiến Iran, trước đó vào tối 13/3, Iran tuyên bố các chi nhánh của Citibank tại Dubai (UAE) và Manama – thủ đô của Bahrain – đã bị máy bay không người lái của họ tấn công.

Tuy nhiên, ngày 16/3, Citibank đã lên tiếng phủ nhận, nói thông tin cho rằng các văn phòng hoặc chi nhánh của ngân hàng bị hư hại là không đúng sự thật, hoàn toàn không có chuyện đó, và các chi nhánh vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Citibank cho biết việc sơ tán nhân viên khỏi 3 tòa nhà văn phòng và tạm thời đóng cửa một số chi nhánh tại UAE được thực hiện chỉ vì ưu tiên an toàn cho nhân viên, đồng thời xác nhận toàn bộ nhân viên đều an toàn.

Theo Dongfang, Sinchew