Ai đang sở hữu Hóa chất Đức Giang?

Tính đến cuối năm 2025, Chủ tịch Đào Hữu Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,38% vốn tại Hoá chất Đức Giang.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang, Ông Đào Hữu Huyền, và Phó chủ tịch HĐQT, Ông Đào Hữu Duy Anh, cùng 12 bị can khác vì các vi phạm liên quan đến khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường và trốn thuế. Tính đến cuối năm 2025, gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm giữ tổng cộng hơn 154,6 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 40,7% vốn điều lệ, với tổng giá trị ước tính hơn 10.600 tỷ đồng theo giá chốt phiên ngày 17/3 là 68.800 đồng/cổ phiếu. Trong giai đoạn 2021-2024, Hoá chất Đức Giang duy trì doanh thu từ 8.500 đến 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 2.500 đến 3.200 tỷ đồng, đạt đỉnh vào năm 2022 với doanh thu 14.444 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Hoá chất Đức Giang đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%, với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7.487 đồng. Hoá chất Đức Giang đang triển khai Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động nửa cuối năm 2026, và dự án nhôm Alumina tại Đắk Nông quy mô 1,2 triệu tấn/năm. Cung cấp bởi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và Phó chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) cùng 12 bị can với cáo buộc để xảy ra hàng loạt vi phạm, từ khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường đến trốn thuế.

Phản ứng trước thông tin trên, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm hết biên độ về 68.800 đồng/đơn vị trong phiên hôm nay (17/3).

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm quyền chi phối

Về Hoá chất Đức Giang, đây là doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông cô đặc, trong đó gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền giữ vai trò chủ đạo. Tính đến cuối năm 2025, ông Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18,38% vốn.

Bà Ngô Thị Ngọc Lan – em dâu của ông Huyền - nắm hơn 25,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,64% vốn.

Ông Đào Hữu Kha – em trai Chủ tịch Huyền - nắm 5,97% vốn tại công ty. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan (vợ ông Huyền) và ông Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) sở hữu lần lượt 3,76% vốn, 3,01% vốn tại Hoá chất Đức Giang.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DGC tại ngày 31/12/2025. Nguồn: Báo cáo quản trị.

Như vậy, tổng tỷ lệ mà gia đình vị Chủ tịch Đào Hữu Huyền sở hữu khoảng tức hơn 154,6 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 40,7% vốn tại ngày 31/12/2025.

Tính theo giá chốt phiên cổ phiếu DGC vào ngày 17/3 là 68.800 đồng/đơn vị, tổng giá trị cổ phiếu gia đình ông Huyền đang nắm giữ là hơn 10.600 tỷ đồng.

Về giao dịch cổ phiếu đáng chú ý, tháng 11/2025, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5% về 4,9% vốn tại Hóa chất Đức Giang, qua đó không còn là cổ đông lớn của công ty hóa chất này.

Như vậy, 3 cổ đông lớn nhất hiện tại của doanh nghiệp hoàn toàn là người nhà của vị Chủ tịch.

Lợi nhuận nghìn tỷ mỗi năm

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2021–2024, công ty đều đặn ghi nhận doanh thu 8.500 – 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.500 – 3.200 tỷ đồng.

Đỉnh điểm vào năm 2022, Hoá chất Đức Giang ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục với 14.444 tỷ đồng doanh thu, hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận nhờ đóng góp mạnh mẽ từ phốt pho vàng với mức tăng trưởng doanh thu 112% và giá bán khả quan.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất Hoá chất Đức Giang đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Như vậy, Hoá Chất Đức Giang vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nhờ tối ưu được chi phí sản xuất đầu vào, Hoá chất Đức Giang có biên lãi gộp khá tốt. Giai đoạn 2017 – 2020, biên lãi gộp dao động 18% - 23%, sau đó vượt mốc 30% vào các năm sau đó.

Đỉnh điểm vào năm 2022, biên lợi nhuận gộp còn lên tới 46,7%, tức là công ty làm 10 đồng sẽ lãi khoảng 4,6 đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Những dự án lớn của Hoá chất Đức Giang

Hiện tại, Hóa chất Đức Giang đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2026 sẽ là tổ hợp hoá chất lớn nhất Việt Nam.

Ban lãnh đạo cho biết tập đoàn đã ký hợp đồng bao tiêu 50% sản lượng của giai đoạn 1 (quy mô 2.400 tỷ đồng), trong đó, 30% tới từ Tổng công ty Hóa Chất Và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem).

Hiện tại, nguồn cung trong nước mới đáp ứng được 40% nhu cầu tiêu thụ nội địa (ước tính đạt 350.000 tấn/năm với CAGR 4%/năm từ 2025 - 2030). Nhu cầu tiêu thụ NaOH trong nước được dự báo sẽ tăng mạnh trong bối cảnh các nhà máy cũ tại Trung Quốc dần dừng sản xuất, tạo điều để giảm phụ thuộc vào kênh nhập khẩu và gia tăng sản xuất trong nước.

Theo KBSV, công suất thiết kế hiện tại của dự án Đức Giang - Nghi Sơn sẽ biến Hóa chất Đức Giang thành nhà sản xuất NaOH lớn thứ 2 tại thị trường nội địa. NaOH cũng là sản phẩm cần thiết để sản xuất Al 2 O 3 , giúp tập đoàn tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án Bauxite - Alumina Đắk Nông.

Bên cạnh đó, dự án được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là tổ hợp nhôm Alumina tại Đắk Nông với quy mô 1,2 triệu tấn/năm, hiện Hóa chất Đức Giang đang theo đuổi các thủ tục để sớm được cấp giấy phép đầu tư.

Dự án sản xuất Alumina (Al 2 O 3 ) được đánh giá là động lực tăng trưởng chính của tập đoàn trong dài hạn, giúp đa dạng và giảm phụ thuộc vào mảng sản xuất phốt pho. Khi đi vào vận hành với 100% công suất, ban lãnh đạo ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của dự án đạt lần lượt 12.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng mỗi năm.