Tổng bí thư Tô Lâm: Học viện Kỹ thuật quân sự phải làm chủ công nghệ quốc phòng hiện đại

Ngày 17/3, Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

Tổng bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng bí thư yêu cầu Học viện cần phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực.”

Theo Tổng bí thư, Học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Học viện đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng bí thư lưu ý tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ,” khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tại buổi làm việc, Tổng bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.