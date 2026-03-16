Ông Trump tố Iran dùng "vũ khí AI" trong xung đột

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran sử dụng công nghệ để lan truyền thông tin sai lệch về chiến sự, làm dấy lên lo ngại về một mặt trận mới trong xung đột giữa hai nước.

Ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một "vũ khí thông tin sai lệch" nhằm bóp méo hình ảnh về thành công quân sự và mức độ ủng hộ của nước này trong thời chiến, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cảnh báo rằng AI có thể trở thành công cụ nguy hiểm nếu bị lạm dụng. Trước đó trên mạng xã hội Truth Social, ông cũng cho rằng một số hãng truyền thông phương Tây đã "phối hợp chặt chẽ" với Iran để lan truyền các tin tức giả do AI tạo ra, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và các hãng truyền thông liên quan đến việc đưa tin về cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Chủ tịch FCC Brendan Carr trước đó cảnh báo có thể rút giấy phép phát sóng của các đài truyền hình nếu họ không điều chỉnh cách đưa tin.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington ngày 18/2. Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images.

Trước đây, ông Trump thường xuyên chỉ trích các cơ quan báo chí khi họ đăng tải những nội dung mà ông cho là gây bất lợi với mình. Ông cũng từng kêu gọi tước giấy phép hoạt động của các đài truyền hình mà ông cho là đưa tin "không công bằng".

Trong các phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đưa ra 3 ví dụ mà ông cho rằng Iran đã sử dụng AI để đánh lừa công chúng.

Theo đó, ông nói Iran đã công bố hình ảnh về các tàu cảm tử "kamikaze" mà theo ông là không tồn tại. Ông cũng cáo buộc Tehran sử dụng AI để tạo hình ảnh giả về một cuộc tấn công thành công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, đồng thời cho rằng các tờ báo đăng tải thông tin này nên bị buộc tội phản quốc.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters xác nhận các hình ảnh quay từ cảng Basra (Iraq) cho thấy những chiếc thuyền chứa chất nổ của Iran dường như đã tấn công hai tàu chở nhiên liệu, khiến ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Hình ảnh do AI tạo ra được lan truyền trên mạng xã hội trong bối cảnh chiến sự, nhằm gây bất lợi cho Mỹ. Ảnh: CNN.

Truyền thông nhà nước Iran cũng từng tuyên bố quân đội nước này tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln, dù thông tin này không được các hãng truyền thông phương Tây đưa tin rộng rãi.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng các hình ảnh cho thấy 250.000 người Iran tham gia một cuộc mít-tinh ủng hộ lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei là sản phẩm do AI tạo ra và sự kiện này "không hề diễn ra". Trên thực tế, kể từ khi chiến tranh bùng phát, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ đã diễn ra tại Iran.

Reuters cho biết họ không tìm thấy báo cáo nào của truyền thông phương Tây đề cập con số 250.000 người như ông Trump nói. Tuy nhiên, nhiều hãng tin, trong đó có Reuters, đã đăng tải các bức ảnh cho thấy đám đông tụ tập tại Tehran sau khi ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh tụ mới.

Theo Reuters