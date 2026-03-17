Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang “nằm sàn” sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai bị khởi tố

Cổ phiếu DGC giảm kịch sàn sau thông tin ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố.

Chốt phiên hôm nay (17/3), cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm hết biên độ về 68.800 đồng/đơn vị. Phần lớn khớp lệnh đều chốt ở giá sàn, cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang đóng cửa trong tình trạng "trắng" bên mua.

Cổ phiếu DGC "nằm sàn" phiên 17/3 sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập từ năm 1963, đang là nhà sản xuất phốt pho vàng (P4) lớn nhất cả nước với gần 70.000 tấn/năm, chiếm 56% công suất toàn ngành. Ngoài ra công ty còn sản xuất axit photphoric, xút, chất tẩy rửa, phân bón...

Đến cuối năm 2025, tập đoàn có 3 chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Hưng Yên, Bình Dương và Lào Cai) và 8 công ty con.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất Hoá chất Đức Giang đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Như vậy, Hoá Chất Đức Giang vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang đạt 19.550 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, tương ứng tăng 3.729 tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 1.681 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm.

Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng đạt 13.106 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản. Trong năm ngoái, công ty thu về hơn 614 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 4.144 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm khoảng 1.546 tỷ đồng.