Đầu đạn phân mảnh từ tên lửa đạn đạo Iran dội xuống Israel: Thách thức mới với Mỹ và Israel

Video từ phi công Israel cho thấy tên lửa đạn đạo Iran thả nhiều đầu đạn khi tấn công. Công nghệ mới của Tehran đang gây thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ Mỹ và Israel.

Đoạn video do một phi công chiến đấu Israel công bố khi bay qua không phận nước mình trong chiến dịch không kích đang diễn ra nhằm vào Iran đã ghi lại rõ ràng cảnh một tên lửa đạn đạo Iran thả các đầu đạn con trong lúc tấn công Israel.

Dù trước đây từng xuất hiện một số hình ảnh về tên lửa thả đầu đạn con, đoạn video lần này đặc biệt rõ nét, cho thấy những bước tiến trong công nghệ tên lửa của Iran đang tạo ra thách thức mới cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ.

Trong khi các loại tên lửa đạn đạo Iran đời cũ như Shahab-3, được đưa vào biên chế từ thập niên 1990 sau khi nhận chuyển giao công nghệ từ Triều Tiên, chỉ mang một đầu đạn, thì các dòng tên lửa mới ngày càng phổ biến việc tích hợp nhiều phương tiện tái nhập khí quyển (multiple reentry vehicles).

Những loại tên lửa hạng nặng hơn như Khorramshahr-4 có thể mang số lượng đầu đạn đặc biệt lớn.

Iran phóng tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr-4. Ảnh: MW.

Việc mang theo các đầu đạn con mang lại nhiều lợi thế. Nó cho phép tên lửa Iran áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa vốn đã bị quá tải của Israel và Mỹ, đồng thời tấn công các mục tiêu trên phạm vi rộng hơn.

Những loại tên lửa này chỉ được sử dụng với số lượng hạn chế khi Iran tiến hành các đợt tấn công nhỏ hơn nhằm vào Israel vào tháng 6/2025, nhưng trong các cuộc giao tranh hiện nay bắt đầu từ 28/2, chúng đã được ghi nhận xuất hiện thường xuyên hơn nhiều.

Tuy vậy, các tên lửa Iran mang phương tiện lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle) – cụ thể là Fattah-2 – hiện chỉ có thể mang một phương tiện duy nhất.

Iran vẫn chưa phát triển được loại tên lửa tương tự mẫu mới của Nga là Oreshnik, có khả năng mang nhiều phương tiện lướt siêu vượt âm và tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bằng các đầu đạn có thể tái định mục tiêu độc lập (MIRV).

Đây nhiều khả năng sẽ là bước phát triển tiếp theo của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, có thể được thực hiện với sự hợp tác của Triều Tiên, nếu cuộc chiến hiện tại kết thúc mà không dẫn tới thất bại hoàn toàn của Iran.

Thiệt hại ở Tel Aviv sau các cuộc tấn công tên lửa hạn chế của Iran vào tháng 6/2025. Ảnh: MW.

Israel đã áp đặt chế độ kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc ghi hình thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gây ra trên lãnh thổ nước này. Trong quá khứ, quân đội Israel thậm chí từng gây nhiễu các vệ tinh thương mại để ngăn chúng quan sát các căn cứ không quân sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng những cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại lớn.

Tuy vậy, các nhà báo có mặt tại hiện trường cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã gây thiệt hại trên diện rộng tại nhiều thành phố lớn.

Những tên lửa có khả năng xuyên phá mạnh, bao gồm cả các loại mang phương tiện lướt siêu vượt âm, đã có thể phá hủy các hầm trú ẩn và boongke ngầm kiên cố, vốn được lực lượng vũ trang cũng như người dân Israel sử dụng rất nhiều.

Tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo, cùng với việc không thể gây thiệt hại đáng kể cho kho tên lửa đạn đạo của Iran trên mặt đất, đã trở thành những thách thức lớn đối với nỗ lực chiến tranh của Mỹ và Israel.

Mỹ thậm chí đã phải rút các hệ thống phòng thủ tên lửa từ nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cả các hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc, để tăng cường phòng thủ cho Israel.

Tên lửa đạn đạo đơn đầu đạn của Iran bay qua không phận Israel trong các cuộc tấn công trả đũa tháng 6/2025. Ảnh: MW.

Ngoài Israel, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran được cho là đã đánh trúng ít nhất 17 cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Việc không thể ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại do các cuộc tấn công tên lửa gây ra được cho là một trong những yếu tố chính khiến Mỹ phải tìm cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Ngay sau khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch quân sự, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phá hủy radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 duy nhất của Mỹ được triển khai bên ngoài lãnh thổ nước này, đặt tại Qatar.

Iran cũng phá hủy hai radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD tại Jordan và UAE, cùng nhiều hệ thống radar có giá trị thấp hơn.

Điều này khiến Israel cùng các đơn vị Lục quân và Hải quân Mỹ đang bảo vệ lãnh thổ Israel phải phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu cảnh báo sớm hạn chế từ các radar tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như từ các máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS của Không quân Mỹ đang bay tuần tra trên khu vực.

Việc phá hủy mạng lưới radar mặt đất bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Israel được cho là đã tăng hiệu quả đáng kể cho các cuộc tấn công của Iran, khi rút ngắn thời gian để binh sĩ và dân thường Israel tìm nơi trú ẩn.

